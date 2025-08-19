El rumoreado Mini 5 Pro es el último modelo de la gama ultraligera de DJI, que lleva mucho tiempo en el mercado.

El Antigravity A1 es el primer dron con cámara de vídeo 360º todo en uno del mundo.

Ambos drones deberían salir al mercado a principios de 2026.

¡Estamos en la mejor época para los amantes de drones! ¿La razón? No solo entran al mercado nuevos productos como el Antigravity A1, un tipo de dron completamente nuevo, sino que hay filtraciones y rumores que apuntan al lanzamiento del Mini 5 Pro de DJI.

Como alguien que se dedica a reseñar drones, probablemente pensarías que, de estos dos, me emocionaría más el Antigravity A1. Después de todo, es el primer dron 360 del mundo y tiene un enfoque completamente diferente para la creación de videos y fotos.

Además, se pilota de una manera completamente diferente a la mayoría de los drones, utilizando unas gafas de realidad virtual y un mando sensible al movimiento que se maneja con una sola mano para llevar el vuelo FPV a un público más amplio. (Es cierto que DJI ya hizo algo similar con el Avata, pero ese es un dron especializado, mientras que el A1 está dirigido al gran público).

Por otro lado, el rumoreado DJI Mini 5 Pro no es más que la última versión de una serie de pequeños drones plegables que se remonta al DJI Mavic Mini, lanzado en 2019.

Casi todos los años sale un nuevo dron Mini, y no hay nada especialmente sorprendente en las supuestas especificaciones o características del Mini 5 Pro. Todas ellas parecen exactamente el tipo de avances lógicos que esperaría que DJI hiciera en el próximo modelo de la serie Mini.

Entonces, ¿por qué me emociona mucho más la llegada del Mini 5 Pro que la del A1? Sin duda, para un crítico de drones un poco hastiado, ¿el atractivo novedoso de lo nuevo debería prevalecer sobre la fiabilidad tranquilizadora de otro lanzamiento de DJI?

La cuestión es que, suponiendo que las filtraciones sean precisas, por supuesto, el DJI Mini 5 Pro parece el dron perfecto para la mayoría de la gente, mientras que el Antigravity A1 es una incógnita con mucho que demostrar.

Mini dron, máxima expectación

Si pensabas que el DJI Mini 4 Pro era impresionante, su sucesor parece ser aún más atractivo. (Image credit: DJI)

El Mini 5 Pro tiene mucho que ofrecer. Cuenta con el pedigrí de DJI en materia de hardware y software, perfeccionado a lo largo de más de una década de producción de drones con cámara asequibles y fáciles de usar.

Si las filtraciones son correctas, el Mini 5 Pro será el primer dron de menos de 250 g que vendrá con un sensor de cámara de 1 pulgada, algo que se habría considerado casi imposible hace solo un par de años.

Para ponerlo en perspectiva, el dron más ligero que cuenta actualmente con un sensor de 1 pulgada es el DJI Air 2S, que pesa 595 g. Se rumorea que el Mini 5 Pro pesa menos de la mitad, lo que lo sitúa en una categoría de drones sujetos a muchas menos restricciones, especialmente en mi país natal, el Reino Unido.

A menos que hayan recibido formación especializada, los pilotos con sede en el Reino Unido no pueden volar un dron que pese más de 250 g sobre personas ajenas, a menos de 50 m en horizontal de personas ajenas o a menos de 150 m de zonas residenciales, recreativas, comerciales o industriales. En un lugar tan densamente poblado y urbanizado como el sureste de Inglaterra, donde vivo, eso descarta casi todos los lugares en los que se podría querer volar.

Espera un peso...

(Image credit: Antigravity)

Sin embargo, con un dron de menos de 250 g, las reglas anteriores no se aplican. Puedes volar sobre personas (excepto cuando están en multitudes) y volar tu dron en todas las áreas mencionadas anteriormente. Por lo tanto, para los aficionados y los pilotos ocasionales (en otras palabras, la mayoría de los usuarios de drones), solo tiene sentido comprar un dron de 249 g o menos.

Antes eso significaba renunciar a la calidad y las funciones de la cámara, pero con las especificaciones descritas en las filtraciones del Mini 5 Pro, como el vídeo 4K a 120 fps, no creo que haya que renunciar a gran cosa. Y eso sin mencionar la mejora de la duración de la batería y las funciones de seguridad, incluido el LiDAR para la navegación nocturna, mencionadas en las filtraciones.

En pocas palabras, el DJI Mini 5 Pro se perfila como el dron que la mayoría de los usuarios de drones del Reino Unido han estado esperando. Es uno que yo sé que he estado esperando durante mucho tiempo.

(Image credit: Future)

Hablando de normas y reglamentos, una cosa que muchos quizá no sepan sobre el Antigravity A1 es que su sistema de control basado en gafas obliga a los pilotos a llevar consigo a una segunda persona que actúe como «observador» cuando vuelan.

En la mayoría de los países, debes mantener tu dron a la vista en todo momento, excepto cuando utilizas gafas, en cuyo caso debes llevar a otra persona contigo para que vigile tu dron. Como suelo volar solo, esto me supone un problema.

También debo decir que nada de lo que he dicho anteriormente significa que no esté deseando probar el Antigravity A1. Desde hace tiempo soy fan de lo que Insta360 ha logrado con sus cámaras de acción de 360 grados, como la Insta360 X5, por lo que la perspectiva de volar un dron equipado con las mismas capacidades de captura de vídeo panorámico y reencuadre en posproducción es realmente muy atractiva.

Como dije antes, los aficionados a los drones con cámara tenemos mucho que esperar en este momento. Pero para mí, el DJI Mini 5 Pro tiene la ventaja de su gran practicidad y parece el dron que más probablemente compraría.