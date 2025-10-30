Las filtraciones de última hora de imágenes del DJI Neo 2 revelan el dron para principiantes desde todos los ángulos, con algunos paquetes incluidos

Tenemos muchas más imágenes filtradas del DJI Neo 2.

También se han filtrado rumores sobre el precio y la disponibilidad.

El dron podría hacer su debut en China en algún momento del día de hoy.

¿Estás listo para el sucesor del DJI Neo que se lanzó originalmente en septiembre de 2024? De ser así, te tenemos buenas noticias.

Ya que aparentemente, el DJI Neo 2 está a punto de llegar, una serie de imágenes filtradas del dron y sus paquetes han llegado a Internet.

Estas imágenes provienen del confiable informante Igor Bogdanov, quien ha publicado fotos del DJI Neo 2 desde varios ángulos, desde arriba y desde abajo, y con sus kits incluidos. Es muy probable que este sea el aspecto final del dron.

De hecho, ha habido una gran cantidad de filtraciones sobre el DJI Neo 2 en los últimos días. Se rumorea que el dron pesará 135 gramos, como el modelo actual, pero se esperan mejoras en la durabilidad y el tiempo de vuelo.

A partir de estas y otras filtraciones de imágenes, podemos ver que el diseño también se ha perfeccionado. Hay un cardán de dos ejes en la parte delantera para aumentar la estabilidad, que también podemos ver en el empaque comercial filtrado por @OsitaLV.

Precio y disponibilidad

Según los expertos, incluido el equipo de New Camera, el DJI Neo 2 se presentará en China hoy mismo, jueves 30 de octubre, y su lanzamiento en Europa tendrá lugar el jueves 13 de noviembre.

En cuanto a Estados Unidos, parece que su lanzamiento en ese mercado aún está en el aire. Todavía existe la posibilidad de que se prohíban los productos DJI en Estados Unidos, lo que podría entrar en vigor en un futuro próximo. Como es lógico, esto ha sembrado algunas dudas sobre futuros lanzamientos.

Según el informante @billbil_kun y Dealabs, el precio inicial del DJI Neo 2 (con el llamado Solo Bundle) será de 209 libras esterlinas en el Reino Unido, 239 euros en Europa y 259 dólares en Estados Unidos, si es que llega a comercializarse allí. Por el momento, no tenemos rumores sobre la disponibilidad o el precio en Australia.

Se trata de un aumento considerable con respecto al precio del DJI Neo, que se lanzó a 199 dólares/169 libras esterlinas/199 euros/299 dólares australianos, aunque no está claro si los paquetes coinciden exactamente. A lo largo del día de hoy y durante las próximas dos semanas, todo esto debería hacerse oficial.

