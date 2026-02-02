Filtran dos nuevos drones DJI asequibles

Dos nuevos drones DJI han aparecido en la FCC de EE.UU.

Estos drones son el DJI Lito 1 y el DJI Lito X1

Podrían sustituir al DJI Mini 4K y al DJI Mini 5 Pro

Parece que dos nuevos drones de DJI pueden haberse registrado lo suficientemente temprano como para colarse en los estantes de las tiendas minoristas, y están listos para reemplazar a dos de los mejores drones DJI actualmente disponibles.

Según lo descubierto por The New Camera, los drones en cuestión son el DJI Lito 1 y el DJI Lito X1, que han aparecido en la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos (recordemos que en EUA los drones de DJI están prohibidos). La aprobación de la FCC es necesaria antes de que cualquier dispositivo tecnológico pueda venderse en Estados Unidos.

Parece que estos dos modelos reemplazarán al DJI Mini 4K y al DJI Mini 5 Pro respectivamente, por lo que nos encontramos en el segmento de entrada y principiantes del mercado. Considerando que estos drones fueron aprobados en noviembre y principios de diciembre, parece que llegaron justo a tiempo para eludir la prohibición estadounidense que entró en vigor el 23 de diciembre de 2025.

Según The New Camera, el anuncio real sobre estos drones podría ocurrir en cualquier momento entre fines de febrero y principios de abril, y los dispositivos saldrían a la venta poco después, presumiblemente en los EE. UU. y todos los demás mercados en los que opera DJI.

Especificaciones y precios previstos

El DJI Mini 5 Pro (Image credit: Tim Coleman)

No está claro por qué en esta etapa DJI está recibiendo un nuevo nombre de producto, pero el DJI Lito 1 parece ser el más básico y asequible de los dos drones, mientras que el DJI Lito X1 está dirigido a un segmento más alto del mercado.

Según los rumores que han surgido hasta ahora, habrá ligeros ajustes de diseño en comparación con el DJI Mini 4K y el DJI Mini 5 Pro. Esto se basa principalmente en una imagen filtrada de una pata de aterrizaje de un dron que lleva la marca Lito; los documentos de la FCC no incluyen ninguna imagen, ni tampoco muchas especificaciones.

Es probable que estos drones vengan con evitación de obstáculos de 360 ​​grados, según todo lo que hemos escuchado hasta ahora, y también deberían ofrecer un alcance de más de 20 kilómetros (12,4 millas) con una sola carga de batería.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Se prevé que el precio inicial sea de unos $330 dólares (casi 6 mil pesos), para el Lito 1 y de $759 dólares (poco más de 13 mil pesos) para el Lito X1, un precio similar al de los modelos Mini actuales. En cuanto DJI lo haga oficial, se los haremos saber.