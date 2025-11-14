El dron para selfis Neo 2 de DJI cuenta con una importante mejora que deja atrás a sus competidores

DJI Neo 2 graba selfis aéreos en 4K a hasta 100 fps y pesa solo 151 g.

Mejora el modelo original con detección de objetos omnidireccional.

Los precios comienzan en 209 £ / 409 $, pero no estará disponible en EE. UU. en el momento del lanzamiento.

DJI demuestra su liderazgo en la industria una vez más, en esta ocasión lleva los drones para selfis a nuevas alturas con el Neo 2, que es el dron más ligero y asequible con detección de objetos omnidireccional (con LiDAR frontal incluido por si acaso) y una sólida mejora del Neo original.

Nunca pensé que una función de seguridad tan avanzada pudiera incorporarse a un dron tan económico (créeme, es una función genial para principiantes), con precios a partir de 209 £ / 409 AU$. Sin embargo, hay malas noticias si estás en EE. UU.: el Neo 2 es otro producto de DJI que no estará disponible en el momento del lanzamiento.

Ya hemos publicado una reseña detallada del Neo 2, y está claro que es un modelo muy mejorado, aunque sea un poco más pesado y caro que el Neo. Sin embargo, no tengo ninguna duda de cuál de los dos es más atractivo: las mejoras del Neo 2 compensan el insignificante costo y peso adicionales.

Si no estás familiarizado con los drones para selfis, la idea es que cualquiera pueda volar en cuestión de segundos, con el dron despegando desde la palma de la mano, en este caso con control por gestos y voz, y las habilidades mejoradas de ActiveTrack de DJI.

Al igual que el HoverAir X1, el dron para selfis original, el Neo 2 puede volar sin controlador: solo tienes que apuntarlo hacia ti para que pueda fijar el seguimiento del sujeto e iniciar el vuelo pulsando el botón de despegue del dron, y volverá a tu mano una vez finalizada la grabación. Sinceramente, es así de sencillo.

La experiencia sin controlador es ahora aún más fácil, ya que hay una pantalla junto a la cámara que muestra el modo de disparo seleccionado.

El Neo 2 también funciona con un control remoto DJI, como el NC-3, que ofrece un mayor alcance de vuelo (hasta 10 km), o incluso con gafas para un vuelo FPV inmersivo, aunque el costo se dispara cuando se tienen en cuenta esos accesorios. A continuación, incluyo los precios de los distintos paquetes del Neo 2.

Una vez más, los usuarios pueden grabar vídeo 4K a hasta 100 fps, vídeo vertical 2,7K y fotografías de 12 MP, a través de un sensor relativamente pequeño de 1/2 pulgada. Sin embargo, sin duda es la introducción de la detección de objetos lo que eleva el nivel del último modelo.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: DJI) (Crédito de la imagen: DJI) (Crédito de la imagen: DJI)

¿El nuevo dron para selfis que hay que comprar?

Para mí, la incorporación de la detección de objetos es motivo suficiente para actualizarme, mientras que para los principiantes, el Neo 2 es ahora uno de los mejores drones para iniciarse.

Sus protectores de hélices integrados, su ligero cuerpo de 151 g y ahora la detección de objetos hacen que volar con seguridad a corta distancia sea una posibilidad fácil, con esas habilidades de seguimiento optimizadas para actividades como correr y montar en bicicleta. Además, cuenta con movimientos de vuelo automatizados, comunes en la mayoría de los drones DJI, para secuencias de vídeo dinámicas.

El tiempo de vuelo se ha aumentado a 19 minutos, aunque en la práctica es menor, al igual que la resistencia al viento, que ahora alcanza el nivel 5, lo que hace que el Neo 2 sea ligeramente más estable en vuelo que el Neo.

Ahora cuenta con hasta 49 GB de almacenamiento interno, suficiente para almacenar 105 minutos de vídeo 4K a 60 fps o 175 minutos si se reduce la velocidad de fotogramas a 30 fps.

Con un conjunto de características tan impresionante y un bajo costo, DJI podría haber dejado fuera de juego a su rival HoverAir, a menos que, por supuesto, se encuentre en Estados Unidos, donde el Neo 2 aún no está disponible.

El DJI Neo 2 se presenta en uno de los siguientes paquetes: solo el dron por 209 £ / 409 AU$, Fly More Combo (solo el dron) por 289 £ / 549 AU$, Fly More Combo (con controlador NC-3) por 349 £ / 709 AU$, o Motion Fly Combo (con gafas) por 509 £.

Anteriormente, habíamos calificado al DJI Mini 4K como un dron mejor para principiantes que el Neo, pero el Neo 2, con su cámara de dos ejes mejorada y su detección de objetos, es realmente tentador.

(Image credit: DJI)

