El dron Antigravity A1 acaba de ser anunciado oficialmente.

Puede grabar imágenes en 8K 360 con vuelo en primera persona.

El dron pesa menos de 250 g, lo que permite volarlo sin restricciones.

Finalmente llegó el dron Antigravity A1, ¿será realmente la auténtica revolución que estamos esperando?

Considerado el primer dron 360 del mundo, el A1 es una cámara voladora pequeña y ligera con capacidades de grabación 360 similares a las de una Insta360 X5. No es de extrañar, dado que ha sido desarrollado en colaboración con Insta360.

Nuestro editor de cámaras, Tim Coleman, ya ha probado el dron y puedes leer sus primeras impresiones sobre el Antigravity A1, pero si solo quieres conocer los datos esenciales sobre el dron, a continuación te ofrecemos la información más importante.

1. Es el primer dron 360 del mundo (más o menos)

Antigravity promociona el A1 como el primer dron 360 del mundo, y eso es cierto, al menos técnicamente. Es el primer dron 8K 360 todo en uno que se ha anunciado hasta el momento de escribir este artículo.

Sin embargo, ha sido posible añadir la captura de vídeo 360 a ciertos drones DJI a través del Insta360 Sphere, un accesorio lanzado en 2022 que funciona de manera muy similar a la configuración de la cámara del A1.

Se puede decir que el Sphere fue el precursor de Insta360 de lo que vemos hoy en el lanzamiento del A1, pero mucho menos pulido. Puedes ver lo que nuestro experto en drones, James Abbot, opina al respecto en su reseña práctica del Insta360 Sphere.

2. Vuela de forma muy similar al DJI Avata

El Antigravity A1 está diseñado para volar con las gafas Vision y el controlador Grip, lo que se parece mucho al método de vuelo FPV fácil de usar que introdujeron el DJI Avata y el Avata 2.

El vuelo FPV manual es una habilidad muy difícil de dominar, y los errores pueden provocar una caída catastrófica al suelo. Sin embargo, el método del Avata, que utiliza un controlador de seguimiento de la cabeza y un sensor de seguimiento de movimiento (basta con apuntar al objetivo en pantalla hacia donde se quiere que vuele el dron), ha simplificado mucho el vuelo FPV y lo ha hecho mucho menos arriesgado.

El A1 parece adoptar un enfoque similar, pero con menos velocidad que el Avata. En nuestra prueba práctica, Tim Coleman describió la experiencia de vuelo resultante como «un juego de niños»:

"Usa el joystick para apuntar el pequeño símbolo '+' hacia donde quieres volar y el dron ajustará su trayectoria. El movimiento también funciona: apunta el controlador hacia arriba para ascender, extiéndelo hacia los lados para girar, y así sucesivamente. No es tan emocionante como el vuelo FPV, especialmente dada la modesta velocidad máxima del dron, pero es una buena introducción al pilotaje de drones".

3. Necesitarás una aplicación para crear videos que se puedan compartir

Con un dron con cámara tradicional, el video se graba allí donde apuntas la cámara. Con el A1, se graba todo lo que hay a su alrededor, por lo que tendrás que apuntar la cámara (virtual) en la posproducción.

Esto se hace con una aplicación. En un evento previo al lanzamiento, Tim recurrió a la aplicación Insta360 Studio, que resultará familiar a los usuarios de la Insta360 X5 y otras cámaras de la serie X, para reencuadrar sus imágenes de 360 grados en movimientos de cámara dinámicos. Puedes utilizar la aplicación para voltear el horizonte, crear un «planeta diminuto» alejando el zoom o situar al espectador en el asiento del piloto utilizando un ángulo de estilo FPV.

Es de suponer que la aplicación móvil de Insta360 también será compatible y, si es así, también se podrá contar con la edición asistida por IA. Esta se encarga de la selección de tomas, el reencuadre, las transiciones e incluso añade música de fondo, ofreciendo un clip que se puede compartir en cuestión de segundos.

4. No escatima en seguridad

El A1 está diseñado pensando en los nuevos pilotos de drones y en las familias, por lo que incluye funciones de evitación de obstáculos y retorno automático al punto de partida para garantizar que no sufra accidentes aéreos. Incluso incluye un detector de carga útil que impide el despegue si se realizan modificaciones no autorizadas o se añade peso adicional.

Y hay buenas noticias para aquellos que desean una protección adicional. Antigravity también nos ha informado de que está trabajando en protectores de hélices para el A1, que estarán disponibles como accesorio opcional.

5. Se lanzará a nivel mundial en enero de 2026, pero el precio aún está por confirmar

Antigravity no ha revelado el precio final, los paquetes de lanzamiento ni la disponibilidad regional del A1, pero afirma que su lanzamiento «global» está previsto para enero del próximo año.

Es mucho tiempo de espera, pero mientras tanto la empresa está llevando a cabo un «proyecto de cocreación» en el que invita a los creadores a enviar sus mejores ideas sobre cómo utilizar el dron y sus capacidades.

Los candidatos seleccionados recibirán un dron A1 de prelanzamiento para probarlo y utilizarlo en la creación de contenidos, y tendrán la oportunidad de ganar una parte del premio de 20 000 dólares.