El Avata 360 de DJI llegará este mes. Esto es lo que sabemos sobre el primer dron 360 de DJI y tres razones por las que estoy emocionado por su llegada

DJI presenta su dron «insignia» Avata 360

Grabará vídeo 8K en 360 grados

El lanzamiento está previsto para el 26 de marzo a las 5:00 a. m. PT / 8:00 a. m. ET / 12:00 p. m. GMT / 10:00 p. m. AEST

Tras meses de rumores y especulaciones, el DJI Avata 360 es ya oficial, después de que DJI compartiera el avance más claro de todos, revelando el nombre del dron, sus especificaciones principales y la fecha de lanzamiento.

El Avata 360 será el primer dron de 360 grados de DJI, equipado con grabación de video 8K. Competirá con el excelente Antigravity A1, que fue el primer dron de 360 grados del mundo.

«Por encima de todo, lo ves todo», dice el tráiler, que confirma la próxima presentación del «buque insignia» Avata 360 el 26 de marzo a las 5 a. m. PT / 8 a. m. ET / 12 p. m. GMT / 10 p. m. AEST, es decir, dentro de poco más de dos semanas mientras escribo estas palabras.

El tráiler no da muchas más pistas. Aun así, estoy emocionado con el Avata 360, sobre todo después de todos los rumores recientes. Por ejemplo, he visto fotos filtradas e incluso un misterioso tráiler de DJI la semana pasada que contenía imágenes aéreas, incluido el efecto de planeta diminuto creado con una cámara de 360 grados.

La Avata 360 podría compartir muchas similitudes con la Avata 2, mencionada anteriormente, pero con una unidad de cámara giratoria que puede cambiar entre los modos de 360 grados y de lente única. (Image credit: DJI)

¿Por qué el Avata 360 me emociona?

He probado personalmente el Antigravity A1, que es el único dron de consumo con 360 grados reales. Es un excelente primer dron 8K de la startup incubada por Insta360, que sigue mejorando con las actualizaciones de firmware. Sin embargo, está a punto de unirse a él el Avata 360.

El Avata 360 de DJI tiene una ventaja, ya que se integra en el ya formidable ecosistema de drones de DJI, con accesorios consolidados que incluyen controladores de movimiento, gafas y baterías.

Y en lugar de ser ante todo un dron 360, parece más versátil, como uno de los drones FPV de DJI de la línea Avata, que también graba video de 360 grados (véanse algunos clips a continuación, que solo podemos suponer que están grabados con el Avata 360).

Eso es si nos basamos en las filtraciones anteriores. Uno de esos rumores sugiere que una de las características del Avata 360 será un modo de lente única, lo que significa que la unidad de cámara montada en el cardán podrá girar desde un modo de 360 grados —es decir, dos lentes, una apuntando directamente hacia arriba y la otra directamente hacia abajo para una cobertura completa— a un modo de lente única con la cámara apuntando directamente hacia adelante, muy similar al Avata 2.

También esperaría que el precio de venta del Avata 360 fuera un poco más bajo que el del Antigravity A1, ya que DJI suele ser agresivo con sus precios. Y podría haber buenas noticias para los fans de DJI en Estados Unidos. Los rumores sugieren que la Avata 360 podría ser un producto de DJI registrado antes de la fecha límite de diciembre de 2025 para la aprobación de la FCC, lo que significa que podría llegar a las tiendas de Estados Unidos. Muchos esperarán que así sea, y lo sabremos muy pronto, el 26 de marzo.

