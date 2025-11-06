DJI responde a la nueva ley de prohibición de drones aprobada por la FCC en EE. UU.: esto es lo que significa para usted

La FCC quiere prohibir retroactivamente los dispositivos por motivos de seguridad nacional

Es una medida que podría acabar afectando a los modelos más antiguos de DJI

Es probable que la prohibición de los drones DJI entre en vigor a finales de año

¿Es hora de decirle adiós a los diferentes productos de DJI en Estados Unidos? Recordemos que la posible prohibición de los productos DJI en el país estadunidense ha sido una amenaza latente durante varios años, sin embargo, ahora surge un nuevo desarrollo: la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) votó a favor de otorgarse más poder para prohibir retroactivamente dispositivos que considere representar un riesgo para la seguridad.

En la práctica (según The Verge), esto significa que la FCC ahora puede añadir “dispositivos de radiofrecuencia” a su lista de productos prohibidos —conocida como la Covered List— incluso si ya se vendieron previamente en el país. Si una empresa (como DJI) llegara a ser prohibida en el futuro, la FCC podría retirar del mercado también los productos antiguos. Y DJI ya ha respondido a esta noticia.

“DJI no está incluida en la Covered List de la FCC, por lo que este cambio en las reglas no se aplica actualmente a DJI”, declaró Adam Welsh, jefe de Política Global de DJI, a TechRadar.

“Sin embargo, bajo la Ley de Autorización de Defensa Nacional del año fiscal 2025 (NDAA), una agencia de seguridad nacional debe completar una evaluación de riesgo sobre los drones de DJI antes del 23 de diciembre de 2025.”

“Si esa evaluación no se completa antes del plazo, DJI y otro fabricante chino de drones serían automáticamente añadidos a la Covered List de la FCC, sin evidencia de irregularidades ni derecho a apelación.”

En otras palabras, por ahora no cambia nada de inmediato. Sin embargo, el tiempo se agota antes de que DJI pueda ser incluida por defecto en la lista, y una vez que eso ocurra, tanto el hardware antiguo como los nuevos dispositivos podrían verse afectados por la FCC.

“DJI ha reiterado su disposición a participar en una auditoría transparente, oportuna y justa a través de los canales oficiales”, añadió Welsh.

“Han pasado más de diez meses sin señales de que el proceso haya comenzado. A medida que se acerca la fecha límite, instamos al gobierno de Estados Unidos a iniciar la revisión obligatoria o conceder una prórroga, para garantizar un proceso justo y basado en evidencia que proteja los empleos, la seguridad y la innovación estadounidenses.”

“El gobierno de EE. UU. tiene todo el derecho de reforzar las medidas de seguridad nacional, pero esto debe ir de la mano de debido proceso, justicia y transparencia.”

Si tienes un dron DJI o estás considerando comprar uno, probablemente tengas varias preguntas urgentes; esto es lo que necesitas saber.

¿En qué consiste la nueva ley?

Esta situación legal bastante complicada tiene varias capas, pero la última ley básicamente permite a la FCC volver atrás y retirar la venta de dispositivos más antiguos, una vez que su fabricante se añade a la lista cubierta. Además, se extiende a los aparatos con «transmisores modulares» fabricados por un fabricante, incluso si el dispositivo no se vende bajo la marca principal de la empresa.

Se endurecen algunas de las lagunas legales que las empresas prohibidas podrían haber utilizado, como realizar pequeños ajustes en los productos para mantenerlos a la venta o colocar sus equipos básicos dentro de dispositivos vendidos por fabricantes asociados. Pero en lo que respecta a DJI, lo más importante es realmente el aspecto retroactivo.

Lo más urgente es la Ley de Autorización de Defensa Nacional mencionada anteriormente. Para empresas como DJI, la ley significa que deben ser auditadas antes del martes 23 de diciembre para obtener la autorización de seguridad y, a pesar de la disposición de DJI a ser revisada (y de su confianza en que superaría las pruebas), aún no se ha llevado a cabo una auditoría por parte de las agencias estadounidenses.

Esto significa que la prohibición de los nuevos dispositivos DJI en Estados Unidos parece cada vez más probable, y la nueva ley de la FCC también podría afectar a los drones más antiguos.

¿Qué significa esto para la prohibición de los drones DJI?

El DJI Air 3 ha tenido problemas para entrar en Estados Unidos (Image credit: Future)

La nueva ley no afecta directamente a las perspectivas de prohibición de los drones DJI, pero, con o sin la última resolución de la FCC, se está acabando el tiempo para evitar que se aplique la prohibición. Dado el continuo cierre del Gobierno de EE. UU., parece cada vez más improbable que DJI consiga su auditoría o evite entrar en la lista de empresas afectadas.

Por lo tanto, es probable que los drones DJI sean prohibidos en Estados Unidos antes de que termine el año, debido al vencimiento de los plazos y no a ninguna nueva medida proactiva tomada por las autoridades. Y con la nueva resolución de la FCC ya en vigor, también podrían surgir problemas para los drones más antiguos.

En realidad, desde hace tiempo es complicado conseguir drones DJI en Estados Unidos debido a la incertidumbre normativa: el stock y la disponibilidad de modelos como el nuevo DJI Mini 5 Pro no están necesariamente garantizados si se compran en Estados Unidos, aunque todavía no haya una prohibición oficial de DJI (ni siquiera una mención a la empresa en la documentación de la FCC).

¿Cómo afectará esto a los propietarios de drones DJI existentes?

Muchos propietarios actuales de drones en EE. UU. se preguntarán qué pasará con los modelos existentes, como el Mini 4 Pro (arriba), en 2026. (Image credit: DJI)

Aunque es difícil saber con certeza qué hará la FCC, ahora tiene la facultad de prohibir retroactivamente los productos DJI previamente aprobados, así como cualquier lanzamiento de nuevos dispositivos. Estas prohibiciones se aplicarían caso por caso, aparentemente tras una consulta pública, y no implicarían que se retiraran de las manos de los usuarios los drones comprados anteriormente, pero sí que podrían retirarse de las tiendas.

Así que, si ya has comprado un dron DJI (u otro dispositivo DJI) antes del 23 de diciembre, podrás conservarlo. Sin embargo, si la FCC toma medidas para restringir las capacidades de comunicación de los drones más antiguos, podrías encontrarte con problemas como dificultades con la conectividad en la nube, o DJI podría acabar sin poder actualizar sus aplicaciones en Estados Unidos. También podría ser más difícil conseguir piezas de repuesto. Nada de esto es seguro, pero ahora son posibilidades.

Es similar a la prohibición de los dispositivos Huawei que entró en vigor en 2019. Incluso si de alguna manera logras importar a EE. UU. un teléfono Huawei lanzado desde 2019, no funcionará en la infraestructura de red inalámbrica del país.

Es probable que esto se aplique a los nuevos drones DJI lanzados después del 23 de diciembre de 2025, y otros modelos también corren distintos niveles de riesgo.

