DJI apela a la Corte Suprema de EE. UU. por su veto, pero todo apunta a una batalla perdida

DJI ha presentado una petición ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.

Afirma que la reciente prohibición de la FCC sobre sus productos es ilegal.

Los nuevos productos de DJI ya no pueden lanzarse en Estados Unidos.

La prohibición de los nuevos productos DJI en Estados Unidos entró en vigor el pasado mes de diciembre, pero el asunto aún no está cerrado: DJI ha llevado el caso ante la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, alegando que las autoridades gubernamentales no han encontrado realmente ninguna prueba de problemas de seguridad.

La prohibición entró en vigor casi por defecto, no por ningún nuevo descubrimiento sobre DJI, sino porque no se llevó a cabo una auditoría de seguridad de la empresa china antes de la fecha límite del 23 de diciembre impuesta por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos.

Sin obtener una nueva autorización de seguridad, DJI fue automáticamente incluida en la Lista de Entidades Cubiertas de la FCC, un registro de empresas que se considera que suponen "un riesgo inaceptable" para la seguridad nacional (es la misma lista en la que figura Huawei). DJI sostiene que ese curso de los acontecimientos es inconstitucional e ilegal.

"A pesar de los repetidos esfuerzos por colaborar con el Gobierno, DJI nunca ha tenido la oportunidad de proporcionar información para abordar o refutar cualquier inquietud", afirmó la empresa en un comunicado de prensa. "Estas deficiencias procedimentales y sustantivas violan la Constitución y la ley federal".

¿Tiene DJI alguna oportunidad?

La prohibición abarca todos los nuevos dispositivos DJI, incluidas las cámaras (Image credit: DJI)

Como señala DJI en la petición que ha presentado ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, para que una empresa sea incluida en la Lista de Entidades Cubiertas, la FCC debe identificar una amenaza para la seguridad nacional por parte de la empresa o de los productos que fabrica, algo que la FCC no ha logrado hacer hasta ahora con DJI.

Por parte de las autoridades estadounidenses, existe la preocupación de permitir que cualquier empresa china tenga un acceso generalizado a las redes de telecomunicaciones. Los drones de DJI pasan mucho tiempo conectados a Internet y capturan gran cantidad de imágenes a través de cámaras y micrófonos, y eso es algo que preocupa a la FCC.

Mientras esperamos a que los tribunales estadounidenses decidan qué va a pasar, los nuevos lanzamientos de DJI en Estados Unidos están en el limbo. Sin embargo, la tecnología existente de DJI puede seguir utilizándose en el país, y es posible que aún haya nuevos productos de DJI por llegar que obtuvieron la aprobación de la FCC antes de diciembre, como el rumoreado Osmo Pocket 4.

Desafortunadamente para los consumidores estadounidenses que desean acceder a algunos de los mejores drones del mercado, DJI podría estar librando una batalla perdida. Sus solicitudes de ser auditada antes de diciembre cayeron en saco roto, y es poco probable que la FCC se vuelva proactiva de repente ahora.

