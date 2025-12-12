Confío plenamente en estas 9 cámaras y accesorios para grabar contenido para TikTok, y todos caben en una pequeña bolsa

He sido fotógrafo y productor de video durante más de 15 años y, más recientemente, como editor de cámaras de TechRadar, también he estado grabando contenido para redes sociales, especialmente para TikTok. A través de prueba y error, poco a poco he reunido el equipo que cubre mis necesidades de contenido de TikTok en todo momento, y lo que es aún mejor es que todos los artículos que se muestran a continuación caben en una pequeña bolsa bandolera.

Naturalmente, se necesita una cámara de video decente, y he incluido aquí la cámara para vlogs DJI Pocket 3 y un teléfono con cámara, ya que utilizo ambos. Un audio claro es fundamental para obtener producciones de calidad, y un micrófono inalámbrico de primera calidad te lo proporcionará: el de DJI se empareja a la perfección con la Pocket 3, y el Godox Cube C es excelente con los teléfonos. Me encanta añadir un poco de luz a mis sujetos siempre que puedo, y una mini luz LED portátil para vídeo es perfecta para ello.

Colocar la cámara puede ser todo un reto, por lo que un palo selfie para los momentos en los que caminas y hablas (con un soporte para teléfono si grabas con un teléfono, mientras que un trípode integrado es útil si puedes apoyar la cámara en una superficie) y un soporte para el cuello para obtener vistas en primera persona sin usar las manos son muy prácticos. También he incluido la bolsa bandolera específica en la que confío, que me permite mantenerme ágil y acceder rápidamente a mi equipo.

No he incluido aquí los artículos de higiene personal, pero también los encontrarás en mi bolsa: pastillas de menta, perfume, polvo para el cabello y un peine para asegurarme de oler bien y tener un aspecto fresco.

He incluido los artículos que utilizo actualmente, pero, por supuesto, hay muchas alternativas disponibles, especialmente cuando hablamos de cámaras y micrófonos inalámbricos. Para conocer otras opciones, échale un vistazo a mis guías sobre las mejores cámaras para vlogging, los mejores micrófonos inalámbricos y los mejores teléfonos con cámara.

Timothy Coleman Editor de "cámaras" Soy editor de cámaras en TechRadar, con más de 15 años de experiencia en la industria de la fotografía y el video. He pasado innumerables horas trabajando con todo tipo de equipos fotográficos y de video, y grabando contenido para el TikTok de TechRadar. A lo largo de los años, he perfeccionado el contenido de mi bolsa de equipo.

Cámara y accesorios esenciales para creadores de contenido de TikTok

