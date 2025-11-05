Ya tenemos fecha oficial de lanzamiento y filtraciones sobre el precio del rumoreado DJI Osmo Action 6, con una importante mejora que se ha adelantado

DJI ha anunciado un evento de lanzamiento para el 18 de noviembre.

Es casi seguro que veremos el debut de la DJI Osmo Action 6.

También se ha filtrado el posible precio de la cámara de acción.

¡Es oficial! La nueva DJI Osmo Action 6 ya tiene fecha de lanzamiento, pero eso no es todo, también se ha filtrado el precio global de la cámara de acción.

En primer lugar, está el avance oficial, con el eslogan «square up, nail the move» (prepárate, clava el movimiento). Es bastante ambiguo, pero creemos que podría referirse a un sensor de cámara cuadrado, que, según los rumores anteriores, probablemente sea de un tamaño mayor, de 1/1,1 pulgadas, en este nuevo modelo (posiblemente el mismo que en la Osmo 360).

Menos ambiguo es la fecha y hora de lanzamiento, el martes 18 de noviembre, con eventos que comenzarán a las 12 p. m. GMT (es decir, a las 4 a. m. PT / 7 a. m. ET / 11 p. m. AEDT). Por supuesto, estaremos listos y esperando para ofrecerles los anuncios a medida que se hagan.

La imagen promocional se centra en la cámara principal de la DJI Osmo Action 6 y, a juzgar por la animación, parece que esta vez tendremos una apertura variable, la primera vez que la vemos en una cámara de acción y algo que ya se había rumoreado anteriormente.

Filtraciones sobre el precio a nivel global

Square Up, Nail the Move18 November 2025, 12 PM (GMT)Learn More: https://t.co/zwh34HgJjD pic.twitter.com/1tSESqjoDvNovember 4, 2025

Ahora, en cuanto a las actualizaciones no oficiales, Dealabs (a través de Notebookcheck) cree que el precio inicial en EE. UU. será de 379 dólares. Esto se compara con los 349 dólares del paquete DJI Osmo Action 5 Pro Standard Combo, aunque, por supuesto, los detalles del paquete pueden variar.

El precio será de 329 libras esterlinas en el Reino Unido y 379 euros en Europa, según la misma fuente, y el paquete Adventure Combo, más completo, costará 479 dólares/419 libras esterlinas/479 euros, lo que supone un ligero aumento con respecto al mismo paquete para la cámara modelo 2024.

Esta filtración no menciona los precios en Australia, pero el precio del DJI Osmo Action Pro 5 era de 599 dólares australianos para el Standard Combo y de 769 dólares australianos para el Adventure Combo, por lo que probablemente podamos esperar algo similar o un poco más alto para el nuevo modelo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Todo apunta a que se trata de una mejora bastante sustancial, lo que convierte a la Osmo Action 6 en una firme candidata a nuestra lista de las mejores cámaras de acción que se pueden comprar, y en un par de semanas todo será oficial, incluso aunque se avecine una posible prohibición de DJI en Estados Unidos.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.