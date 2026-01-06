La pequeña cámara de acción de DJI pronto tendrá una gran rival de 8K de una misteriosa empresa china
Leaptic presentará un nuevo tipo de cámara de acción diminuta en el CES
- Leaptic presenta una nueva cámara de acción para el CES 2026
- Podría rivalizar con la DJI Osmo Nano
- El avance indica que la cámara con "IA" grabará video en 8K
DJI e Insta360 podrían tener un nuevo rival entre manos, después de que una nueva empresa china llamada Leaptic haya adelantado una cámara de acción modular que se presentará en el CES esta semana.
El avance en X (antes Twitter) revela la silueta de la «pequeña cámara de acción 8K con IA», y se parece mucho al perfil de la modular DJI Osmo Nano.
Al igual que la Insta360 Go 3S anterior, la Osmo Nano es una cámara de acción realmente pequeña, del tamaño de un pulgar, que cabe en espacios reducidos para obtener ángulos creativos y se puede llevar como cámara corporal, pero al ser modular también se acopla magnéticamente a una cápsula con pantalla para obtener un diseño de cámara de acción tradicional.
La propuesta de Leaptic parece tener un diseño muy similar al de la Osmo Nano, pero poco más sabemos al respecto, salvo que grabará vídeo con una resolución 8K más alta.
Something new is coming. LEAPTIC’s first action camera debuts at CES 2026. See you in Las Vegas. ⚡️ pic.twitter.com/ViwiMW6mJqJanuary 4, 2026
Otra publicación compartida en Instagram en septiembre de 2025 parece revelar la cámara de acción con IA de Leaptic, si es que se trata de la misma cámara, y la califica como «una cámara de acción con IA de última generación que redefine la filmación deportiva», equipada con un «concept disruptivo de IA integral».
Según la publicación, la cámara pesará solo 35 g, estará equipada con control por voz y contará con lo que parece ser detección de sujetos y acciones mediante IA y edición automática para agilizar el flujo de trabajo.
A post shared by AI Reinvent (@ai_reinvent)
A photo posted by on
Todo esto suena muy interesante, y con la CES que comienza mañana, 6 de enero, pronto tendremos más detalles concretos sobre la pequeña cámara de acción 8K directamente de la fuente original, y sabremos si realmente tiene lo necesario para abrirse paso en este competitivo mercado.
- Antonio QuijanoEditor