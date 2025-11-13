Insta360 acaba de presentar una extraña mezcla entre una GoPro y una cámara Instax, y podría ser la configuración de cámara más peculiar de 2025

Insta360 presenta nuevos accesorios para su cámara de acción insignia Ace Pro 2

Entre ellos se encuentran una empuñadura para fotógrafos y una impresora instantánea con clip

También se añaden nuevas lentes y perfiles de color Leica integrados en la cámara

Insta360 sorprende con increíbles accesorios para la nueva Ace Pro 2, entre de los que encontramos una empuñadura para fotógrafos, tres lentes para diferentes looks y el extraño crossover que no sabíamos que necesitamos (y sí, probablemente no necesitamos): una impresora instantánea con clip.

Nota importante: Puedes ver la configuración completa en la imagen de arriba.

Algunos de los nuevos accesorios parecen sensatos, como las nuevas lentes cinematográficas, ultra gran angular y de primer plano. Siguiendo el ejemplo de GoPro con sus Hero 13 Black Lens Mods, una característica que yo califiqué como «el futuro del diseño de las cámaras de acción», los usuarios podrán obtener clips de estilo anamórfico con la lente cinematográfica y enfocar más de cerca con la lente de primer plano. Ya puedo sentir la ira de GoPro.

Y luego está el Xplorer Grip Pro, una funda con batería integrada y agarre ergonómico (véase más abajo). Es el tipo de accesorio que las marcas de teléfonos chinas han estado ofreciendo en los últimos años para mejorar el manejo de sus teléfonos para la fotografía, como el excelente kit fotográfico Xiaomi 15 Ultra.

Está claro que Insta360 quiere que la Ace Pro 2 sea una herramienta para fotógrafos, además de una cámara de acción 8K, y para los usuarios que desean una cámara de acción completa, tiene sentido.

Sin embargo, la novedad más peculiar es sin duda la impresora de bolsillo con clip, que según Insta360 es «la primera diseñada para una cámara de acción y permite crear recuerdos instantáneos e inolvidables de cualquier momento». Imprime fotos laminadas automáticamente de 3 pulgadas (54 × 82 mm, con un área imprimible de 54 × 72 mm) utilizando tecnología de sublimación de tinta, que según Insta360 "combina con las vibrantes imágenes de Ace Pro 2" y son resistentes al agua, al polvo y a la decoloración.

Normalmente no asocio las cámaras de acción con la fotografía, y mucho menos con la impresión instantánea sobre la marcha. Este accesorio lo archivo en la categoría "no lo critiques hasta que lo pruebes".

(Image credit: Insta360)

¿Exageración o genialidad?

Entre las últimas cámaras de acción insignia de GoPro, DJI e Insta360, creo que las lentes intercambiables de la Hero Black 13 son la opción más interesante para las cámaras de acción, más aún que las capacidades de vídeo 8K de la Ace Pro 2. Sin embargo, ahora puedes tener ambas cosas con el modelo de Insta360, gracias a las tres nuevas lentes, cada una de ellas directamente inspirada en (o imitando) a GoPro.

No se me ocurriría utilizar la Ace Pro 2 para fotografía, porque su punto fuerte es, sin duda, el vídeo. Sin embargo, el manejo de la cámara para fotografía mejoraría con la nueva empuñadura, mientras que los nuevos perfiles de color de Leica sin duda ayudarían a obtener un aspecto impactante directamente desde la cámara, listo para imprimir.

En cuanto a la impresora, bueno, aún no hay un veredicto definitivo. Me gustan las impresoras Instax Mini Link para imprimir sobre la marcha, pero no las llevaría a mis aventuras al aire libre.

Ahora hay varios paquetes Ace Pro 2 disponibles con estos nuevos accesorios; el paquete XPlorer Pro añade la nueva empuñadura y una batería adicional y cuesta 519,99 dólares. El paquete Flash Print añade además la impresora de bolsillo, una capucha para la pantalla abatible y una funda de cuero clásica por 579,99 dólares / 545 libras esterlinas / 1049 dólares australianos. El paquete Ultimate Videography también incluye las tres nuevas lentes y cuesta 739,99 $ / 725 £ / 1359 $ australianos. Hay otros paquetes que solo incluyen una de las lentes, por si no quieres las tres, y todos los paquetes estarán disponibles inmediatamente desde el lanzamiento, el 12 de noviembre.

¿Qué opinas? ¿Es la Ace Pro 2 con todos estos nuevos accesorios la mejor configuración para una cámara de acción? Cuéntamelo en los comentarios a continuación.

