El director ejecutivo de Insta360 acaba de filtrar dos cámaras que saldrán próximamente en una imagen promocional. Esto es lo que podría estar por llegar

Se han visto dos nuevas cámaras Insta360.

El director ejecutivo de Insta360 ha dado algunas pistas sobre estos modelos.

Hay muchas especulaciones sobre lo que podrían ser.

Tenemos que agradecer a Insta360 algunas de las mejores cámaras de acción del mercado, así como otros dispositivos innovadores, y parece que en un futuro próximo tendremos un par de cámaras más de esta empresa que esperar con interés.

El director ejecutivo de Insta360, Jingkang Liu, ha publicado en la red social china Weibo (a través de PetaPixel) una imagen teaser, junto con la leyenda "go to a new focal segment" (dirígete a un nuevo segmento focal). A nosotros nos suena a una nueva cámara.

Como señala The New Camera, en realidad hay dos cámaras desconocidas en esta imagen: la cámara que vemos utilizando para encuadrar una foto y una segunda cámara que se ve a través del visor de la primera.

Estamos muy acostumbrados a los rumores, avances e insinuaciones sobre los productos de Insta360 en esta etapa, pero esto es una especie de combinación híbrida entre una presentación oficial y una filtración de producto que no vemos a menudo, y nos intriga bastante saber a qué podría apuntar.

Se deja ver una nueva cámara

El DJI Osmo Pocket 3 podría tener pronto más competencia (Image credit: Tim Coleman)

La primera cámara de esta imagen, la que se utiliza para encuadrar y tomar una foto, no se parece a ninguna de las que fabrica actualmente Insta360. PetaPixel especula que podría tratarse de una cámara compacta con lente fija similar a la Canon PowerShot.

Podemos ver algunos controles alrededor del visor, que incluyen botones para cambiar entre los modos de video y foto, y un botón de reproducción para revisar los videos y fotos capturados por cualquier cámara que sea esta.

En cuanto a la segunda cámara que está tomando una foto la primera cámara misteriosa, The New Camera sugiere que se trata de una cámara de bolsillo para vlogs similar a la DJI Osmo Pocket 3 (con la DJI Osmo Pocket 4 esperando entre bastidores).

Es probable que esta última cámara esté más cerca de su lanzamiento, quizás en febrero o marzo, mientras que la cámara digital compacta aún se encuentre en fase de prototipo. Parece que no tendremos que esperar mucho para disfrutar de más cámaras Insta360.

