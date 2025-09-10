DJI filtró accidentalmente su nueva cámara de acción Osmo Nano, y parece un fuerte rival para la Insta360

La competencia se pondrá buena

The DJI Action 2 camera
El diseño modular de la DJI Action 2 aparentemente inspira al futuro Osmo Nano. (Crédito de imagen: Future)
  • La nueva cámara de acción de DJI aparentemente fue confirmada en una publicación de X y un corto de YouTube
  • La imagen muestra un diseño modular con una pequeña cámara y pantalla adicional.
  • El diseño de la cámara se parece mucho al de la Insta360 Go 3S

Las filtraciones de detalles de próximos productos son un problema que los fabricantes de cámaras prefieren evitar. Sin embargo, a veces, un error humano puede echar por tierra todo el trabajo, y una cámara que antes era un secreto se revela antes de lo previsto.

El equipo de redes sociales de DJI acaba de hacer eso: publicó por error una imagen oficial de la rumoreada cámara de acción DJI Osmo Nano en una publicación dedicada al recién lanzado DJI Mic 3. La publicación, que apareció en X (anteriormente Twitter), fue rápidamente eliminada, pero no sin antes haber sido capturada por los usuarios.

Las capturas de pantalla fueron recopiladas y publicadas (en su propio feed X, por supuesto) por el filtrador serial de drones Jasper Ellens, y parecen confirmar filtraciones anteriores relacionadas con la cámara.

La Osmo Nano es una cámara de acción modular ultracompacta aparentemente diseñada para rivalizar con la serie Insta360 Go, y la nueva imagen confirma que el paquete consta de una pequeña cámara independiente y una unidad adicional con pantalla (y probablemente batería adicional y espacio de almacenamiento).

Anteriormente, los rumores sobre el Osmo Nano han afirmado que estará disponible con 64 GB o 128 GB de memoria incorporada, una ranura para tarjeta SD, una pantalla táctil OLED y un cuerpo magnético (tanto en la parte posterior como en los laterales) para un fácil montaje.

Se prevé que el precio sea de $369 para la edición de 64 GB y de $399 dólaresd para la de 128 GB, lo que la sitúa en competencia directa con la Insta360 Go 3S, de precio y proporciones similares . Insta360, por supuesto, lanzó recientemente la Insta360 Go Ultra , una fantástica cámara de acción, pero no tan pequeña como sus predecesoras, ni, por su aspecto, como la DJI Osmo Nano.

Más confirmación a través de YouTube

Si la filtración involuntaria del propio DJI no fuera suficiente confirmación de la existencia del Osmo Nano y su proximidad al lanzamiento, un corto de YouTube, aparentemente publicado anticipadamente por error, proporciona más evidencia.

Jasper Ellens plantea la teoría de que DJI planeaba lanzar el Osmo Nano hoy, pero que el influencer se equivocó al calcular el tiempo para levantar el embargo. De ahí esta revelación adelantada que, naturalmente, también ha sido eliminada.

Manténte atento, porque estas filtraciones erróneas podrían ser una señal de que DJI lanzará el Osmo Nano muy pronto, quizás incluso más tarde hoy.

