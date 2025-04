Descubre la nueva GoPro HERO13 Black, ahora en su versión blanco polar

¡Es oficial! Una de las cámaras de acción más queridas alrededor del mundo ya está disponible en blanco polar, nos referimos a la HERO13 Black de GoPro. Cabe destacar que se trata de una edición limitada y tiene un precio de $9.399.00 pesos mexicanos.

Ahora los GoPro Lovers pueden elevar sus aventuras y capturar cada momento con estilo. El nuevo y llamativo color aporta un aspecto renovado a la cámara insignia de GoPro, que también cuenta con el mejor video 5.3K60 en su clase, estabilización de video HyperSmooth 6.0, la legendaria durabilidad de GoPro, compatibilidad con lentes HB-Series intercambiables, soporte magnético y la potente batería Enduro.

La cámara es compatible con los lentes HB-Series intercambiables con detección automática. Estos lentes facilitan la expansión de la gama de tomas creativas que puedes capturar con la HERO13 Black:

