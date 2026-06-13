Ya puedes descargar la actualización del ecualizador de los AirPods, pero quizá no deberías hacerlo

Los controles de ecualización llegan a los AirPods...

Ya están disponibles para quienes tengan la beta para desarrolladores de iOS 27...

...que quizá sea mejor evitar, por ahora

Una de las noticias más importantes que han salido a la luz en el evento anual WWDC 2026 de Apple es que los AirPods contarán con un modo de ecualización personalizado con iOS 27. Más vale tarde que nunca, ¿no, Apple?

Se espera que el lanzamiento general de iOS 27 tenga lugar en algún momento de septiembre, coincidiendo con el lanzamiento del iPhone 18, y antes de eso probablemente veamos una beta pública en julio.

Sin embargo, la versión beta para desarrolladores de Apple de iOS 27 ya está disponible, lo que permite a los primeros usuarios probar las herramientas de ecualización en cualquiera de los mejores AirPods que elijan usar.

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A continuación te explicaremos cómo habilitar esta función, pero probablemente te preguntes por qué aún no has visto un montón de hilos en Reddit sobre esta herramienta. La mayoría de la gente aún no ha empezado a usarla, excepto un usuario llamado NexxFlight. Publicó un video con una captura de audio del sistema que muestra lo que puede hacer el ecualizador de los AirPods con los graves al máximo, utilizando #thatPOWER de will.i.am con Justin Bieber para ilustrar el punto. Interesante…

La función solo está disponible por ahora a través de la beta para desarrolladores, una versión muy preliminar del nuevo software de Apple, creada para que los diseñadores de aplicaciones puedan familiarizarse con su aspecto y funcionamiento. Esto les permite asegurarse de que sus aplicaciones estén listas para las actualizaciones tan pronto como salga iOS 27, pero por lo general no se recomienda para los usuarios comunes.

Las versiones beta para desarrolladores pueden tener errores y, a veces, no son seguras: los desarrolladores suelen descargarlas en sus teléfonos de trabajo, no en el que usan a diario, y si tú la descargas, corres el riesgo de que tu teléfono se vuelva bastante difícil de usar. Un comentario en Reddit que leí sobre la versión beta para desarrolladores lo decía sin rodeos: «no es para los débiles de corazón».

Te recomiendo que esperes a que salga la beta pública antes de probar el ecualizador —o, si puedes, simplemente espera pacientemente hasta el lanzamiento completo en septiembre, para asegurarte de tener una experiencia relativamente libre de errores.

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¿Más potencia de la que nos deberían permitir? Cómo conseguir ese ecualizador, pero con cuidado

(Image credit: Apple)

¿De verdad tienes tantas ganas de probar el ecualizador? Bueno, por suerte ya hemos escrito una guía sobre cómo descargar la beta para desarrolladores de iOS 27, explicada en un lenguaje sencillo y claro.

Sin embargo, esto no es suficiente. Tus AirPods también tendrán que recibir la beta para desarrolladores y, al momento de escribir esto, solo está disponible para los AirPods Pro 2 y Pro 3, así como para los AirPods 4. Lo siento, primeros usuarios de los AirPods Max 2: se quedaron fuera.

Puedes hacerlo yendo a la configuración de los AirPods en la app de ajustes de tu iPhone y usando el menú de actualización beta que hay ahí para inscribirte también en este programa de pruebas. Una vez más, no puedo evitar pensar que es más poder del que se nos debería permitir, al menos por ahora.

Además de introducir un ecualizador personalizado, la beta para desarrolladores también reorganiza el menú de configuración de los AirPods, lo que, según algunos probadores, agiliza las cosas. Sin embargo, habiendo visto la idea de Apple de «agilizar» las cosas, no te hagas ilusiones (sí, la enésima indirecta sobre Liquid Glass, ¿me gano un premio?).

Las masas de AirPods, hambrientas de ecualización, esperan con ansias la actualización (y ya era hora), pero, de nuevo, hay muchos obstáculos que superar en este momento. Dicho esto, si eres un verdadero fanático de los graves, ahora es posible subir el volumen de tus AirPods al máximo. No estoy seguro de que yo lo haría (¿alguien sube los graves hasta ese punto y espera algo más que un sonido distorsionado?), pero ahí estamos.

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