Una importante marca británica de audio acaba de lanzar unos altavoces Bluetooth que recuerdan mucho a los de JBL, pero mucho más económicos

Majority lanza cuatro altavoces, con potencias que van desde los 12 W hasta los 70 W.

Bluetooth 6.0 más iluminación LED, USB, auxiliar y microSD en tres modelos.

Desde 29 £ hasta 119 £. El lanzamiento en EE. UU. se producirá más adelante.

¿Eres tú JBL? Decir que los nuevos altavoces Bluetooth de Majority parecen haberse inspirado en JBL es como decir que Oasis se inspiró un poco en The Beatles, pero, al fin y al cabo, hay pocas formas diferentes de diseñar un altavoz o de combinar tres acordes. Y los nuevos Move M1, M2, M3 y M4 son todos atractivos, tienen buenas especificaciones y un precio muy competitivo.

Los cuatro altavoces ya están disponibles en el Reino Unido, pero Majority ha comunicado a TechRadar que cuenta con un distribuidor en Estados Unidos y que «anunciará sus planes de lanzamiento a finales de este año».

El más pequeño de la gama es el Move M1, del tamaño de la palma de la mano, un altavoz de 12 W con 70 horas de reproducción (lo cual es... impresionante), resistencia al agua IPX5, emparejamiento estéreo de dos unidades y llamadas manos libres a través del teléfono. Su precio oficial es de 29,99 libras esterlinas (unos 40 dólares/60 dólares australianos).

El Majority Move M1 es el más pequeño de la gama, con una potencia de salida de 12 W y un precio inferior a 30 libras (Image credit: Majority)

Altavoces Bluetooth Majority Move: características principales y precios

El siguiente es el Move M2, que cuesta 49,95 £ (unos 70 $ / 100 AU$), tiene una potencia de 30 W y cuenta con conectividad USB, entrada auxiliar y opciones de reproducción microSD. También tiene iluminación LED dinámica para crear ambiente y una autonomía de 30 horas.

El Move M3 tiene unas especificaciones muy similares a las del M2, pero aumenta la potencia a 40 W y cuesta 79,95 £ (unos 110 $ / 160 AU$).

El buque insignia es el Move M4, el más potente de los cuatro. Es un altavoz de 70 W con Bluetooth 6.0, 30 horas de reproducción, resistencia al agua IPX7 y emparejamiento estéreo. Una vez más, el Move M4 tiene entradas USB, auxiliar y microSD, y cuenta con LED dinámicos para crear ambiente. El Move M4 cuesta 119,95 £ (160 $ / 240 AU$).

Con una batería de larga duración y precios más bajos que los altavoces Bluetooth JBL de tamaño similar, además de la reproducción de música microSD como ventaja adicional, estos podrían resultar muy tentadores. Majority ha fabricado productos de gran valor en el pasado, pero tendremos que probarlos para ver si suenan lo suficientemente bien.

