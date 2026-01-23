Los nuevos altavoces portátiles de JBL cuentan con "stem AI" para improvisar: pueden eliminar cualquier instrumento o voz de las canciones en tiempo real, sin necesidad de conexión a Internet

Los dos altavoces BandBox de JBL están diseñados para instrumentos y micrófonos.

Separación de pistas mediante IA para que puedas tocar junto con tus canciones favoritas.

249 $ / 199 £ por BandBox Solo; 599 $ / 549 £ por BandBox Trio.

JBL presentó dos nuevas bocinas/altavoces portátiles y amplificadores de práctica que resuelven un problema musical muy común: encontrar otros músicos con los que practicar y tocar.

Los nuevos BandBox Solo y BandBox Trio cuentan con un sistema basado en inteligencia artificial que te permitirá tocar la guitarra con Geese, rockear con Rammstein o, ejem, tocar la trompeta con Taylor Swift. Aunque, como JBL se apresura a señalar, estas funciones son exclusivamente para fines no comerciales.

Todo gira en torno a los stems. Los stems son las pistas individuales que componen una grabación (las pistas de batería, la pista de guitarra, la voz principal, etc.) y los altavoces BandBox pueden separar y ajustar esos stems de la música que tocas gracias al poder de la inteligencia artificial.

Esto significa que puedes desactivar o aislar pistas específicas para tocar o cantar con la banda, o desactivar el resto de la banda para poder escuchar con mayor claridad una parte difícil cuando estás intentando aprenderla.

La separación de pistas lleva ya algún tiempo disponible en las aplicaciones de música digital, pero la separación de pistas en directo en un amplificador/altavoz es realmente muy ingeniosa y podría ser realmente útil para cualquiera que esté aprendiendo música nueva. Además, el altavoz más grande podría ser muy útil para las bandas que quieran ensayar o tocar en directo sin tener que gastarse un dineral en un sistema de megafonía.

Creo que son fascinantes, no solo porque contienen el tipo de tecnología por la que habría matado cuando era un adolescente guitarrista, sino porque combinan los dos mundos de JBL: aunque mucha gente lo conoce por fabricar los mejores altavoces Bluetooth y muchos altavoces de alta fidelidad legendarios, también contribuyó a dar forma al sonido del rock and roll en los amplificadores de guitarra de Fender de los años 60 y ha sido un actor muy importante (por así decirlo) en la música grabada y en directo durante décadas.

JBL BandBox Solo y BandBox Trio: características principales y precio

El BandBox Solo es un altavoz Bluetooth inalámbrico que ofrece una potencia de 18 W y promete cero distorsión (a menos que se utilice un pedal de distorsión), y viene con una selección de efectos instrumentales que incluyen tonos de amplificador clásicos y pedales como chorus, reverberación, trémolo y phaser. Incluso tiene un looper para que puedas tocar junto con tu propia interpretación y, por supuesto, también tiene un afinador.

Hay más funciones pensadas para los músicos, como un metrónomo integrado para mantener el ritmo y un desafinador que puede facilitar el canto de las canciones o la interpretación de las partes de guitarra. Además, puedes conectar el altavoz a tu computadora portátil para grabar tus interpretaciones en tu estación de trabajo de audio digital favorita.

Como su nombre indica, el BandBox Trio está diseñado para varios músicos, aunque tiene cuatro entradas, en lugar de las tres que cabría esperar. Es un altavoz más grande, con forma de cuña, y mucho más potente: 135 W. Está diseñado para utilizarse en solitario, pero se puede conectar a otros altavoces para obtener aún más potencia.

El BandBox Trio tiene la misma IA y los mismos efectos que su hermano menor, pero añade un mezclador de cuatro canales y una caja de ritmos. JBL lo promociona para pequeñas bandas, micrófonos abiertos y otras configuraciones con varios músicos en las que no se quiere cargar con pedales y sistemas de megafonía, y viene con una batería intercambiable que ofrece hasta 10 horas de reproducción.

El BandBox Solo cuesta 249,99 $ / 199,99 £ (unos 395 $ australianos) y el BandBox Trio cuesta 599,95 $ / 549,99 £ (unos 1085 $ australianos). Ambos modelos estarán disponibles a partir de febrero de 2026.

