El nuevo altavoz Bluetooth de Roland está diseñado tanto para intérpretes e instrumentos como para escuchar música, y tiene un precio increíble para un dispositivo tan bien conectado

Altavoz alimentado por batería de 10 W con amplia dispersión.

Dos canales, numerosos puertos para instrumentos, efectos integrados y Bluetooth.

199 $ / 169 £ (aproximadamente 339 AU$)

Roland, leyenda de la industria musical, ha anunciado un nuevo modelo de su gama de altavoces portátiles Cube Street, que ofrece unas especificaciones muy impresionantes a un precio muy razonable.

Aunque la gama Cube está pensada para músicos, no es necesario serlo para estar familiarizado con ella: es la opción preferida de los músicos callejeros, los locales pop-up y, al menos en mi ciudad, los predicadores callejeros apocalípticos.

El nuevo Cube Street Mini hará las delicias de todos esos compradores potenciales y, como también es un altavoz Bluetooth, es ideal para escuchar música cuando llegas a casa.

Roland Cube Street Mini: características principales y precios

Roland es la empresa matriz de Boss, la gran marca de efectos para guitarra, y parte de esa experiencia en efectos se refleja en los efectos de reverberación, retardo y coro integrados en el Cube Street Mini. La potencia de salida es de 10 W y los altavoces son un woofer de 5 pulgadas y dos tweeters de 0,5 pulgadas.

Se trata de un sistema de doble canal, por lo que se puede conectar un micrófono y un instrumento al mismo tiempo, y el sistema de altavoces 2.1 promete una amplia dispersión del sonido. El canal principal está diseñado para una guitarra, un micrófono o un instrumento estéreo, y el segundo es un canal de micrófono con una entrada XLR/TRS.

También se puede transmitir a través de Bluetooth 5.2, y hay una miniclavija de salida estéreo para auriculares o para conectar un dispositivo de grabación y capturar la interpretación. El Street Mini tiene un soporte integrado inclinable hacia atrás y un asa de transporte, así como una funda de transporte opcional.

Este tipo de estilo es muy popular en la actualidad: el excelente LG Stage 301 fue diseñado para intérpretes, mientras que los próximos altavoces Fender Audio Elie (que impresionaron a mi colega Matt Bolton tras una primera escucha en el CES) también incluyen numerosas opciones de conexión de instrumentos.

Una de las razones clave de la popularidad del Cube es que, gracias a la batería, los músicos callejeros y otros intérpretes no necesitan buscar una toma de corriente para actuar. Y la duración de la batería es de siete horas, recargándose a través de USB-C.

El Cube Street Mini ofrece un volumen impresionante desde una carcasa muy portátil: sin contar la correa de transporte, mide 274 mm de ancho, 110 mm de profundidad y 192 mm de alto, y pesa 2,2 kg.

El Cube Street Mini tiene un precio de venta al público de 199$ dólares / 169 £ (unos 3513.85$ pesos mexicanos).

