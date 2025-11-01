Todo lo que necesitas conocer de la nueva colección de barras de sonido Pro Series de JBL

¿Estás listo para descubrir todo el potencial de la nueva línea Bar Pro Series de JBL, una colección de barras de sonido que ofrece audio detallado, rico? De ser así, estás en el lugar indicado.

Lo primero que debes saber es que la línea Bar Pro Series es totalmente compatible con cualquier dispositivo y que redefine el entretenimiento en casa al integrar tecnologías avanzadas como MultiBeam 3.0, Dolby Atmos, AI Sound Boost y SmartDetails en un diseño elegante y adaptable a todos los estilos de vida.

Una semana dedicada al sonido

Durante tres días consecutivos, del 27 al 29 de octubre, medios e invitados especiales conocieron a fondo los nuevos modelos Bar 1000MK2, Bar 800MK2 y Bar 500MK2, diseñados para ofrecer una experiencia auditiva cinematográfica desde cualquier sala. Las demostraciones se realizaron en espacios que simularon entornos reales —desde una sala tipo home theater hasta un cuarto de gaming— donde los asistentes probaron en vivo las funcionalidades de cada modelo.

La nueva serie Bar Pro MK2 de JBL eleva el entretenimiento en casa con Dolby Atmos, la tecnología que lleva el sonido más allá de los límites del estéreo y lo transforma en una experiencia tridimensional. Cada elemento de una historia o de una canción —una voz, una nota, un movimiento— se representa como un objeto de sonido independiente que puede desplazarse libremente por el espacio. El resultado es una sensación de inmersión total: el sonido fluye a tu alrededor con precisión cinematográfica, como si estuvieras dentro de la película o viviendo un concierto en vivo.

Más allá de los lanzamientos, JBL organizó una serie de activaciones nocturnas donde el cine, el gaming y la música se unieron para mostrar el poder del audio inmersivo en entornos cotidianos. La semana cerrará con una fiesta de Halloween para aliados estratégicos y colaboradores, consolidando a JBL como una marca que no solo innova en producto, sino también en experiencia y comunidad.

"Cada vez más personas están buscando transformar su casa en un verdadero centro de entretenimiento, sin sacrificar diseño ni calidad de sonido. Con esta nueva generación de barras JBL, ofrecemos tecnología de punta como Dolby Atmos y AI Sound Boost, pero también una experiencia accesible, potente y personalizada para todos los estilos de vida", comentó Diego Ocaranza, Regional Marketing Manager en HARMAN. "La innovación está presente en toda la serie: SmartDetails, AI Sound Boost, MultiBeam 3.0 y PureVoice 2.0 que son prueba de ello. Queremos que cada vez más hogares vivan el sonido como se escucha en el cine", concluyó.

Modelos para cada estilo de vida

JBL Bar 1000MK2: El modelo insignia que transforma cualquier habitación en tu sala de cine personal. Con dos bocinas inalámbricas desmontables, dos drivers verticales, un subwoofer de 10" y sonido 3D real con Dolby Atmos® y DTS:X, es ideal para quienes buscan una experiencia premium, incluso en espacios pequeños.

El modelo insignia que transforma cualquier habitación en tu sala de cine personal. Con dos bocinas inalámbricas desmontables, dos drivers verticales, un subwoofer de 10" y sonido 3D real con Dolby Atmos® y DTS:X, es ideal para quienes buscan una experiencia premium, incluso en espacios pequeños. JBL Bar 800MK2: Ofrece un sonido inmersivo que llena la habitación gracias a sus bocinas traseras desmontables y compatibilidad con Dolby Atmos® virtual. Perfecta para quienes quieren sonido potente y envolvente.

Ofrece un sonido inmersivo que llena la habitación gracias a sus bocinas traseras desmontables y compatibilidad con Dolby Atmos® virtual. Perfecta para quienes quieren sonido potente y envolvente. JBL Bar 500MK2: Ideal para quienes se mudan a su primer depa. Si eres fan de las series o quieres organizar tu primera noche de películas con amigos, este modelo ofrece calidad de cine envolvente con calibración automática incluida.

Tecnología envolvente que escucha lo que tú sientes

Entre las principales innovaciones de esta generación se encuentran:

SmartDetails: reproducción precisa de los sonidos más sutiles (como pasos, viento o texturas).

AI Sound Boost: uso de inteligencia artificial para mejorar bajos sin distorsión.

PureVoice 2.0: diálogos más nítidos, incluso en escenas de acción.

MultiBeam 3.0: sonido envolvente desde una sola barra, sin necesidad de altavoces externos.

Todos los modelos cuentan con la app JBL One, que permite personalizar la experiencia sonora desde cualquier dispositivo y actualizar software vía Wi-Fi.

Los modelos JBL Bar 1000MK2, Bar 800MK2 y Bar 500MK2 estarán disponibles a partir de octubre de 2025 en página oficial y distribuidores autorizados.

Con esta nueva línea de barras de sonido, JBL reafirma su compromiso con la innovación, combinando ingeniería de audio de alto nivel con diseño adaptable y tecnología inteligente. La marca continúa liderando el camino en soluciones que transforman el entretenimiento cotidiano en experiencias inmersivas, reafirmando que el futuro del sonido también se vive en casa.