¿Te molesta el diseño de los AirPods Max 2? Beats de Apple, tiene justo lo que necesitas: se han visto unos nuevos audífonos over-ears en el campo de entrenamiento de la Copa Mundial de la FIFA

Se han visto los nuevos audífonos Beats en público, en manos de la estrella de fútbol Lamine Yamal

Parecen presentar cambios de diseño más interesantes que los AirPods Max 2

Tampoco es la primera filtración de audífonos de una celebridad que vemos últimamente

Ha pasado bastante tiempo desde que vimos nuevos audífonos supraaurales de Beats —de hecho, dos años desde el lanzamiento de los Beats Solo 4 (en la imagen de arriba) y tres desde los Beats Studio Pro—, pero parece que la submarca de Apple por fin está lista para adornar nuestros oídos.

Se han visto fotos de los nuevos audífonos Beats en la calle, y parecen ser los Beats Solo 5, dado que no se parecen en nada a los Studio Pro (aunque, en mi opinión, se parecen bastante a los CMF Headphone Pro).

¿Dónde han sido fotografiados? En un lugar curioso: en la cabeza (y adornando la bolsa) del futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal, en una serie de fotos de Instagram tomadas para celebrar su llegada al campamento de entrenamiento del equipo de fútbol español para la Copa del Mundo de 2026.

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Los nuevos audífonos Beats ocupan un lugar destacado en algunas de las fotos; es difícil no fijarse en ellos. Se ven con suficiente detalle como para darse cuenta fácilmente de que no se trata de los modelos actuales de la marca (y, ¿de verdad te los pondrías así en la mochila si la empresa no te hubiera pedido específicamente que los lucieras?).

Entregar audífonos a celebridades parece ser la estrategia promocional de moda en estos días. Poco antes del lanzamiento de los Sony 1000X The Collexion, el actor británico Damson Idris fue fotografiado exhaustivamente con ellos puestos en las calles de la ciudad de Nueva York, y no parecía menos montado que la sesión de fotos de Yamal.

¿El respaldo de una estrella del fútbol realmente hará que los Beats Solo 5 se vendan entre los audiófilos? Lo dudo, pero no importa; como marca de audífonos más económica de Apple, Beats no apunta a los audiófilos de todos modos.

Un cambio de diseño muy bonito

(Image credit: Future)

Recientemente probamos los Apple AirPods Max 2, que no presentan ningún cambio de diseño con respecto a los AirPods Max originales, lanzados en 2020. Así que se trata de un diseño de hace seis años, y que ya entonces parecía un poco anticuado.

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Quienes se molestaron porque Apple no hubiera actualizado su aspecto probablemente se alegrarán de que los nuevos audífonos Beats ofrezcan un diseño más refinado que los modelos anteriores. Supongo que en eso es en lo que todos los diseñadores de Apple han estado trabajando sin descanso.

A juzgar por las fotos, los Beats Solo 5 (si es que se llaman así) tienen un diseño más curvilíneo que los Solo 4, sin niveles de plástico rígido y, por lo que parece, una diadema de malla similar a la de los AirPods Max. No estaba exagerando cuando los comparé con los divertidos audífonos CMF.

Ahora bien, es posible que quienes no sean aficionados al deporte no lo sepan, pero Yamal no está solo en la concentración de la selección española en Chattanooga, ni en Estados Unidos. De hecho, hay bastantes futbolistas repartidos entre 48 equipos, y es muy probable que veamos a más de ellos luciendo estos nuevos audífonos Beats durante el evento.

Si ese es el caso, entonces la Copa del Mundo podría ser el gran prelanzamiento de los nuevos audífonos Beats, generando expectación antes de que se presenten oficialmente. Parece muy probable, entonces, que podamos ver un lanzamiento oficial relativamente pronto.

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