Taylor Swift ha anunciado su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, y está utilizando Spotify para dar inicio a su lanzamiento.

Una misteriosa lista de reproducción de Spotify seleccionada por Swift aparece ahora en su página de artista, con 22 de sus mejores canciones para dar un adelanto de su próxima etapa.

Esto marca el inicio del lanzamiento del álbum, que se presenta primero en un servicio de streaming musical antes que en TikTok para promocionar su nueva música.

¿Eres un/a Swiftie? De ser así, debes saber que Taylor Swift está preparando un nuevo disco, pero eso no es todo, pues está utilizando Spotify para prepararnos para una nueva era.

Recordemos que su próximo álbum, The Life of a Showgirl, se espera el 12 de agosto.

Además, junto con el anuncio de su duodécimo álbum de estudio, también conocido como TS12, aparecieron una serie de extrañas vallas publicitarias en Nueva York y Nashville con un gigantesco código de Spotify en color verde menta y purpurina naranja en cascada (véase más abajo), que los fans detectaron de inmediato.

Cuando escaneas el código en la aplicación Spotify, te lleva a una lista de reproducción seleccionada por la propia Swift titulada «And, baby, that’s show business for you» (Y, cariño, así es el mundo del espectáculo), que parece dar sutiles pistas sobre el próximo lanzamiento.

Para empezar, la nueva lista de reproducción de Spotify incluye 22 de los mayores éxitos pop de Swift de los álbumes Red, 1989 y Reputation. Casualmente, todas son canciones producidas por Max Martin, con quien no ha trabajado desde 2017, lo que nos lleva a creer que su colaborador habitual Jack Antonoff no volverá para TS12.

Por el momento, este proyecto aún es un poco ambiguo, y esta misteriosa lista de reproducción de Spotify es todo lo que tenemos hasta ahora. Sin embargo, es una estrategia interesante, por decir lo menos, y creo que podría hacer maravillas para animar a los artistas a utilizar más los servicios de streaming musical para promocionar su música en plataformas como TikTok.

Cómo encontrar la nueva lista de reproducción de Taylor Swift en Spotify

Después de buscar en la aplicación de Spotify formas de encontrar la lista de reproducción, he descubierto dos maneras de hacerlo.

La primera es escaneando el código de Spotify que aparecía en las vallas publicitarias. No te preocupes, no es necesario que estés allí en persona, ya que puedes escanear cualquier imagen del código en línea utilizando la función de cámara de la aplicación de Spotify.

Otra opción es ir a la aplicación de Spotify y acceder a la página de Taylor Swift. Desplázate hacia abajo hasta que veas la sección «Listas de reproducción del artista» y allí encontrarás la nueva lista de reproducción. Esta es la forma más fácil de encontrarla, así que te recomiendo que pruebes esto en lugar de escanear el código de Spotify.

¿Una nueva era para la transmisión de música?

En los últimos años, se ha convertido en la nueva norma que los artistas utilicen plataformas como TikTok para promocionar su nueva música, y aunque Spotify ha introducido cuentas atrás para promocionar los nuevos lanzamientos de álbumes, eso es prácticamente todo lo que ofrece a los artistas en cuanto a formas de comercializar su música.

En el momento del lanzamiento del álbum Midnights de Swift en 2022, TikTok fue crucial para la promoción del álbum, y cada semana Swift publicaba un video para revelar una canción de la lista de canciones. Su álbum de 2024, The Tortured Poets Department, adoptó una estrategia de promoción similar al estilo de TikTok, pero su próximo proyecto, The Life of a Showgirl, ha estado ausente de la plataforma, por ahora.

Aunque la lista de reproducción de Spotify curada por Swift está lejos de ser revolucionaria, sin duda supone un alejamiento de las prácticas promocionales que se han convertido en la norma en los últimos años, ya que la mayoría de los artistas se suben inmediatamente al carro de TikTok. Por supuesto, Swift inevitablemente recurrirá a otras plataformas a medida que se acerque la fecha de lanzamiento del álbum, pero sigue siendo una forma emocionante de dar inicio a la nueva era.

Aún es muy pronto para el lanzamiento del álbum, ni siquiera tenemos una fecha oficial, pero después de que Swift fuera coronada como la artista más importante de Spotify en 2024, esta estrategia tiene mucho sentido. ¿Seguirán su ejemplo otros artistas y volverán a utilizar los servicios de streaming musical para promocionar sus nuevas canciones en lugar de lanzarlas todas en TikTok? Cuéntanos tu opinión en los comentarios.