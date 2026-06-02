Spotify podría ofrecerte más libertad a la hora de personalizar cómo ven tus amigos tu perfil, y creo que esto podría ser el inicio de la tan necesaria renovación social de la plataforma

Spotify podría estar lanzando una herramienta que te permita cambiar tu nombre de usuario

También podría introducir biografías en los perfiles

Son novedades menores pero interesantes; sin embargo, necesito que Spotify mejore primero la sección de mensajes y las estadísticas de reproducción

La integración de Spotify con plataformas de redes sociales de terceros te permite compartir fácilmente lo que estás escuchando con tus amigos, pero sigo profundamente decepcionado con sus limitadas funciones de personalización de perfil; sin embargo, la plataforma musical podría estar finalmente ampliando esta función.

A principios de año, Android Authority detectó cadenas de código en la aplicación de Spotify que apuntaban a una herramienta que te permite editar o cambiar tu nombre de usuario de Spotify. En la actualidad, el medio ha encontrado más indicios de que esta función podría estar en desarrollo.

En su análisis más reciente, Android Authority encontró más cadenas de texto que hacen referencia a «editar nombre de usuario en redes sociales», así como una que indica que «solo puedes cambiar tu nombre de usuario dos veces en un plazo de 14 días». Si has estado usando Spotify por un tiempo y te has visto obligado a quedarte con un nombre de usuario predeterminado, o si creaste uno vergonzoso al registrarte, esto podría resolver un gran problema, y ya estoy emocionado por la posibilidad de que llegue.

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Pero eso no es todo, porque las biografías de perfil también podrían llegar a la app de Spotify después de haber estado restringidas a las páginas de artistas desde el inicio de la plataforma. Esto significa mucho más que simplemente darte la libertad de contarle al mundo exactamente quién eres en pocas palabras; te ofrece una forma completamente nueva de curar tu contenido y una identidad musical propia en Spotify.

Los hallazgos de Android Authority también revelan que podrás añadir y editar tu biografía, además de tener la opción de elegir quién puede verla en tu perfil —eso, claro está, si Spotify decide lanzar esta función.

Los mensajes y las estadísticas de escucha necesitan un poco más de atención

(Image credit: Future)

Admito que se trata de algo bastante básico: la mayoría de las plataformas de redes sociales siempre te han dado la libertad de crear tu propia identidad a través de nombres de usuario y biografías de perfil, pero esto podría marcar el inicio de una gran transformación para uno de los mejores servicios de streaming musical.

Spotify siempre se ha dedicado a sus funciones sociales. Puedes compartir música en otras plataformas, y tu algoritmo está completamente determinado por tus hábitos personales, pero Spotify aún no ha dado en el clavo con otras funciones sociales.

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Siempre he deseado que hubiera más herramientas de personalización de perfil en Spotify. De hecho, fue una de las mejoras que dije que quería en 2026 —piensa en Musicboard, que te permite configurar imágenes de cabecera y bordes para la foto de perfil para darle un poco más de personalidad a tu página. Aunque Spotify aún está muy lejos de eso en esta etapa, sus herramientas de nombre de usuario y biografía son un pequeño paso adelante, pero hay otras cosas que la plataforma también necesita ajustar.

Spotify introdujo la pestaña Mensajes en agosto de 2025, lo que te permite enviar mensajes directos a las personas a las que sigues y compartir recomendaciones musicales, lo cual, en retrospectiva, es útil para algunos, pero me parece que esta parte de la interfaz aún necesita mucho trabajo. Todavía estoy esperando respuestas de amigos a quienes les envié mensajes hace semanas, así que debe haber un problema con las notificaciones.

En cuanto a los mensajes, la sección «Estadísticas de escucha» también ha recibido una renovación muy esperada, que ahora te indica exactamente cuántas canciones y artistas escuchas en una semana. Además, te permite comparar tus propias estadísticas con las de tus amigos y verlas una al lado de la otra, pero Spotify se está volviendo un poco raro a la hora de determinar quiénes son tus amigos.

En lugar de agregar automáticamente las cuentas que sigues a tus «amigos», Spotify dice que tienes que invitar a tus amigos al chat para poder ver sus estadísticas semanales, aunque puedas ver lo que están escuchando en tiempo real. Intenté hacer esto tan pronto como me encontré con la actualización de las Estadísticas de escucha, pero la persona al otro lado no pudo aceptar mi invitación.

Esto me ha hecho pensar: ¿Spotify está haciendo esto solo para que más suscriptores usen la función de mensajes? Porque, dada mi experiencia, esa teoría parece aún más plausible.

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