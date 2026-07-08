Spotify no le dijo a nadie que había actualizado su función de mezcla de canciones, y a los usuarios les encanta

Spotify ha actualizado discretamente sus herramientas para las listas de reproducción mixtas.

Ahora puedes ajustar las transiciones para que sean más fluidas modificando las curvas de efectos.

Esta función está empezando a aparecer para más usuarios y, hasta ahora, ha sido un éxito rotundo.

Hay algo que Spotify hace realmente bien, y es ofrecer una variedad de herramientas para crear listas de reproducción con las que puedas dar rienda suelta a tu creatividad. Aunque algunas están impulsadas por inteligencia artificial, las «Listas de reproducción mezcladas» de Spotify te invitan a usar tu originalidad al compilar canciones, al tiempo que te ponen en la cabina de DJ.

Al igual que con un software de mezcla musical, las «Listas de reproducción mixtas» de Spotify te permiten crear transiciones fluidas entre canciones para que tu lista de reproducción fluya como una sesión clásica de DJ. Su interfaz de mezcla te ofrece efectos preestablecidos e incluso te indica la tonalidad y los BPM de cada pista; ahora, los usuarios han notado una nueva actualización que te brinda aún más libertad en cuanto a la personalización.

Una publicación reciente en la página de Reddit r/truespotify muestra la última actualización, revelando que ahora puedes ajustar aún más la configuración de volumen, ecualizador y filtro con solo arrastrar cada curva de efecto para controlar cómo se ejecuta la transición. Según un pequeño número de usuarios, esta función ha estado disponible desde hace unos meses, pero la mayoría de los oyentes en los comentarios recién la están descubriendo —yo incluido—.

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Spotify lanzó por primera vez las listas de reproducción mixtas en agosto de 2025, justo después de que Apple presentara su propia función AutoMix. Pero en lugar de depender de la inteligencia artificial para mezclar canciones, la versión de Spotify pone el control directamente en tus manos, y rápidamente se convirtió en una de mis nuevas herramientas favoritas.

Las curvas de efecto como preajuste (derecha) frente a la versión personalizada actualizada (izquierda) (Image credit: Future)

Antes de la actualización, podías crear transiciones entre canciones seleccionando un preajuste que modificara automáticamente los ajustes de volumen, ecualizador y filtro, o bien podías ingresar a cada uno de los tres y seleccionar tu propio preajuste para crear una transición personalizada. Si bien estas opciones siguen estando disponibles, ahora puedes ajustar aún más la mezcla de tus canciones, y después de probarlo por mí mismo, entiendo por qué a los oyentes les ha gustado tanto.

Para empezar, te permite eliminar esas imperfecciones pequeñas pero perceptibles en tus transiciones que no puedes corregir al preconfigurar las tres categorías de audio por separado. Por ejemplo, si entras a la categoría de Filtro y seleccionas la opción "Filtro de paso alto", esta se queda fija en un solo punto de la pista de audio. Al tocar el botón "Personalizar", aparecen tres puntos en la curva de efecto que puedes mover por la pantalla de la pista de audio para que el efecto elegido entre en un momento específico.

Sin embargo, hay algunos pequeños inconvenientes (no tanto contratiempos) con esta función que los usuarios han notado. Cuando empiezas a personalizar tus transiciones, puede resultar un poco complicado encontrar la ubicación exacta de cada uno de los puntos de la curva de efecto, pero te acostumbrarás.

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Además, otros usuarios también han señalado que los puntos de la curva de efecto a veces vuelven a sus posiciones originales después de que los hayas movido. A mí solo me ha pasado unas cuantas veces, así que no es un problema grave que te vaya a desanimar para siempre.

Por una vez, es refrescante ver que Spotify le da un poco de atención a una de sus herramientas existentes en lugar de lanzar nuevas funciones sin pensarlas mucho. Si este es el enfoque que Spotify va a adoptar de ahora en adelante, imagínate lo que podría hacer para mejorar funciones como esta en el futuro.

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