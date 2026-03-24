Spotify da su primer gran paso para combatir los errores de la IA: ahora los artistas pueden revisar y aprobar la música que aparece en su perfil

Spotify ha anunciado un nuevo sistema de aprobación de música llamado «Protección del perfil del artista»

Permite a los artistas aprobar o rechazar los lanzamientos musicales antes de que aparezcan en su perfil

El nuevo sistema tiene como objetivo evitar las reproducciones fraudulentas y la suplantación de identidad mediante IA

Spotify ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de sus fieles, aunque frustrados, suscriptores, que están cansados de que la música generada por IA inunde Discover Weekly y Release Radar; y ahora la plataforma de streaming musical está dando su primer gran paso para solucionar esto con una «solución pionera en su género».

Con su lanzamiento en versión beta hoy (24 de marzo), Spotify ha anunciado Artist Profile Protection, un nuevo sistema opcional que permite a los artistas controlar directamente qué música nueva aparece bajo su nombre y perfil. Básicamente, se trata de una etapa de aprobación que permite a los artistas revisar los lanzamientos musicales elegibles antes de que se suban a Spotify, protegiéndolos de la suplantación de identidad por parte de la IA y asegurando que los oyentes escuchen música legítima.

(Image credit: Spotify)

«La música ha estado apareciendo en las páginas de artistas equivocadas en los servicios de streaming, y el auge de las canciones generadas por IA, que son fáciles de producir, ha agravado el problema», afirma Spotify en su comunicado. "Esa no es la experiencia que queremos que tengan los artistas en Spotify, y por eso hemos convertido la protección de la identidad de los artistas en una prioridad máxima para 2026".

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Aunque Spotify ha animado a los suscriptores y a los artistas a utilizar sus recursos de denuncia para señalar la música generada por IA, esta es la primera vez que la empresa otorga al artista un papel activo en la prevención del fraude de IA, así como en evitar confusiones comunes en el proceso de lanzamiento. Esto sigue al anuncio de las «Etiquetas de transparencia» de Apple Music, un sistema que deja la responsabilidad de revelar la música generada por IA en manos de los sellos discográficos y los distribuidores, lo que no garantiza necesariamente una transparencia del 100%. En el caso de Spotify, funciona de manera ligeramente diferente.

Cómo funciona la protección del perfil de artista

(Image credit: Spotify)

Si un músico activa la «Protección del perfil del artista» en la configuración de Spotify For Artists (los administradores y editores del equipo del artista pueden gestionar esta opción), recibirá una notificación por correo electrónico cuando se envíe música a Spotify en su nombre. En ese momento, podrá revisar la música y decidir si aprueba o rechaza su publicación.

Si un artista la aprueba, se subirá como de costumbre, contribuyendo a las estadísticas del artista y a las recomendaciones para los oyentes. Si se rechaza o no se toma ninguna medida, no aparecerá en su perfil, pero aún así podría publicarse en otras plataformas además de Spotify. Teniendo esto en cuenta, Spotify recomienda notificar al distribuidor. Sin embargo, hay una forma de que los artistas eludan este proceso.

Cuando la función esté habilitada, los artistas recibirán lo que Spotify denomina una «clave de artista», que es esencialmente un código único que los músicos pueden compartir con distribuidores musicales de confianza. Así, cuando la música se envíe a Spotify con la clave de artista adjunta, el lanzamiento se aprobará automáticamente. La empresa ofrece más detalles sobre las funciones de Protección del perfil del artista en la página Spotify For Artists.

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Apretar los tornillos

(Image credit: Spotify / iOS app store)

Hasta ahora, a los estafadores les resultaba fácil subir música generada por IA a Spotify para hacerse pasar por artistas más conocidos y quedarse con los derechos de autor a través de las reproducciones. Si bien la «Protección del perfil del artista» no elimina por completo la música generada por IA de la plataforma, sí que endurece el proceso de aprobación y supone un paso adelante para evitar el aumento del fraude relacionado con la IA.

La principal diferencia entre el enfoque de Spotify y el sistema de Apple Music es que, aunque los administradores de equipo y los editores gestionan la Protección del perfil del artista, los músicos siguen teniendo voz y voto en qué música se publica. Y aunque técnicamente es un sistema de participación voluntaria, incluso si un artista habilita la función y nunca la usa, la música no se publicará a menos que sea aprobada, por lo que hay una capa adicional de protección.

Dejando de lado estos factores, el sistema también tiene como objetivo reconstruir la confianza de los oyentes, permitiéndoles escuchar a sus artistas favoritos con la seguridad de que la música es legítima. Además, garantiza que solo aparezca música aprobada por el artista en tus recomendaciones, como Discover Weekly y Release Radar, que, como hemos visto con algunos espectadores, es donde se produce la mayor parte del desorden de la IA.

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