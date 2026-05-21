Spotify ahora reservará entradas para conciertos para los fans más acérrimos de los artistas: el servicio se enfrentará a Ticketmaster y a los revendedores

Spotify está lanzando un nuevo sistema que permite a los fans más fieles de un artista ser los primeros en conseguir entradas para conciertos de forma más sencilla

Si eres un fan que cumple los requisitos, Spotify te reservará dos entradas

La plataforma quiere garantizar que los fans consigan las entradas antes que los revendedores y los estafadores

Cada vez es más difícil conseguir entradas para conciertos en vivo, pero Spotify está tomando medidas al respecto, y la plataforma está a punto de lanzar su propio sistema de prioridad en la venta de entradas para los fans más fieles.

Durante la sesión informativa del Día del Inversor 2026, Spotify presentó "Reserved", un nuevo sistema que otorgará a los fans más fieles prioridad para comprar entradas para sus artistas favoritos sin cargos adicionales. Se lanzará en los Estados Unidos para los suscriptores de Spotify Premium mayores de 18 años que cumplan con los requisitos a partir de los próximos meses, y se espera que otros países sigan el ejemplo.

Para empezar, las giras recientemente anunciadas de artistas seleccionados tendrán la oportunidad de reservar entradas para los fans. Spotify planea expandir esto a giras de cualquier tamaño en el futuro.

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En un mundo donde abundan los revendedores de entradas y las ventas de Ticketmaster se están convirtiendo en auténticos campos de batalla, la experiencia de «Reserved» de Spotify tiene como objetivo facilitar la compra de entradas, asegurando que los fans de toda la vida que apoyan a sus artistas favoritos tengan una oportunidad justa de verlos en persona. En esencia, Spotify quiere recompensar tu fanatismo.

Spotify determinará si eres un fan destacado analizando tu actividad general en la plataforma, lo que incluye tus reproducciones y compartidos, además de monitorear la actividad de los usuarios Premium. Esto ayudará a Spotify a determinar si eres un "fan humano real" y no un bot.

Si Spotify considera que has escuchado a un artista lo suficiente como para ser considerado uno de sus principales fans y este va a dar un concierto en tu zona, la plataforma te reservará dos entradas que podrás comprar durante un plazo determinado (según Spotify, será de aproximadamente un día). Dicho esto, hay algunas cosas que debes tener en cuenta.

Pásate al principio de la fila

(Image credit: Spotify)

Cuando Spotify confirme que eres un fan incondicional, recibirás un correo electrónico y una notificación en la aplicación para informarte de que puedes comprar entradas. Spotify recomienda activar las notificaciones para eventos en vivo, habilitar la configuración de ubicación y asegurarte de que tu aplicación esté actualizada si no quieres perderte esta oportunidad.

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Después de recibir tu notificación, tendrás la oportunidad de comprar dos boletos en el plazo designado antes de que la venta se abra al público en general. Aunque esta cantidad no alcanza para grupos grandes que quieran asistir juntos a un concierto, si tus amigos también escuchan mucho a los mismos artistas, es posible que ellos también sean fans elegibles con acceso reservado, lo que significa que nadie de tu grupo se lo perderá.

Si decides seguir adelante con la compra, serás redirigido al sitio web de un socio de venta de entradas para completar la transacción, pero ahí entra en juego la disponibilidad.

Spotify afirma que no todos los fans tienen garantizada una oferta de entradas, ya que el número de fans que las solicitan supera la capacidad total de los recintos. Además, Spotify indica que las ofertas de entradas con «Reserved» se basarán en la ubicación de la gira, lo que significa que, si la gira no pasa por tu zona, es posible que no recibas acceso prioritario.

Sin embargo, si recibes una oferta a pesar de ello, podrás comprar un boleto para cualquier concierto de la gira y elegir la fecha, el lugar y el asiento al finalizar la compra. Spotify también señala que la disponibilidad de los tipos de boletos variará según el concierto.

La participación de los fans es importante

Como asidua a los conciertos, he notado de primera mano el cambio que ha habido en la compra de entradas en los últimos dos años, y aunque la pandemia contribuyó al aumento vertiginoso de la demanda de giras de música en vivo, los revendedores y el polémico método de precios dinámicos de Ticketmaster también han convertido la compra de entradas en un proceso lleno de ansiedad.

Aunque Spotify tiene sus días malos, es la primera empresa de entre todos los mejores servicios de streaming musical en empezar a tomar medidas contra los revendedores que revenden entradas a precios ridículos para fastidiar a los verdaderos fans.

Recientemente, Ticketmaster fue objeto de críticas cuando su presidente afirmó que las posiciones en la fila no son aleatorias, lo que dejó a los fans cuestionándose la verdadera razón que determina estas ubicaciones.

«Estamos desarrollando esto para retribuir a los fans que más apoyan a los artistas, y porque cuando los fans y los artistas ganan, Spotify también lo hace», compartió la plataforma de streaming en su anuncio.

Pero para la plataforma, todo se trata de la participación: «Cuando los oyentes que apoyan a un artista en Spotify son los que asisten a sus conciertos, los fans se quedan, los artistas crecen y la música en vivo se fortalece. Esto forma parte de una inversión más amplia que Spotify está realizando en la música en vivo para artistas en todas las etapas de sus carreras», concluyó la empresa.

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