¿Quieres decirle al algoritmo de Spotify dónde ir? Pronto podrás hacerlo
¿Buenas recomendaciones, sin notas? No lo creo, y parece que Spotify está trabajando en ello.
- Según se informa, Spotify está probando una función de "Notas" para enviar comentarios directos sobre las recomendaciones de la página de inicio.
- En lugar de simplemente excluir listas de reproducción o pistas, es posible que puedas escribir notas.
- Descubierto por Android Authority, como código encontrado en la versión 9.1.28.385 de Spotify.
No se puede negar que el conjunto de actualizaciones de Spotify para 2026 es sólido, con la nueva mejora «Acerca de la canción» (que ofrece información sobre los antecedentes de la música que te gusta) como uno de los aspectos más destacados recientes. ¿Y quién podría olvidar el nuevo trío de ventajas de traducción de letras? De acuerdo, Apple Music ofrece algo similar desde el pasado mes de septiembre, pero juntas, sin duda te ayudarán a comprender mejor la relación de Bad Bunny con su tía.
¿Sabes qué no ha sido necesariamente genial en 2026? La prevalencia de errores de IA en tus recomendaciones de Spotify Discover Weekly. Y la cuestión es que, actualmente, si tu feed Discover Weekly o Home empieza a desviarse por un camino poco agradable, la única forma de mitigarlo es excluir manualmente cada pista y/o lista de reproducción de tu perfil de gustos, o escuchar activamente música diferente para intentar volver a encarrilarlo, e incluso esta función no se lanzó hasta octubre de 2025.
Pero es posible que Spotify pronto te ofrezca mucho más control sobre cómo dirigir el algoritmo a tu favor. ¿Cómo? Dándote la oportunidad de ofrecer comentarios por escrito y (con suerte) comunicarte directamente con sus modelos de aprendizaje de IA, sí, de forma similar a dar una indicación por escrito a ChatGPT o Gemini.
En este momento, tu perfil de gustos de Spotify se basa directamente en lo que escuchas y cómo lo escuchas, incluso si parte de ello no era lo que querías escuchar activamente (pero no te molestaste en sacar tu teléfono y saltarte la pista manualmente).
A continuación, esta información se utiliza para crear tu lista de reproducción Discover Weekly y generar los resúmenes Wrapped y Blend. Si hay algo que sesga estas recomendaciones (por ejemplo, una lista de reproducción para dormir para tu hijo pequeño o hip hop lofi para ti, para ayudarte a conciliar el sueño una vez que él se ha quedado dormido), puedes excluirlo de tu perfil de gustos, pero hasta ahora todo es un poco superficial.
¿Me conoce tan bien?
La principal limitación de todo esto es que, por ahora, solo puedes decirle a Spotify «no, gracias» con respecto a determinadas canciones; no puedes ofrecer directamente notas sobre lo que realmente prefieres, o por qué crees que esa canción ha sido generada por IA (y, como músico, no te gusta eso), por ejemplo.
En la versión 9.1.28.385 de Spotify, Android Authority ha detectado cadenas de código que mencionan una nueva función de notas, aún sin estrenar, vinculada a tu perfil de gustos.
Según informa Android Authority, «la función parece permitirte añadir comentarios escritos que ayudan a "influir en lo que ves en la página de inicio". Una cadena dice: "Cuéntanos más sobre ti", mientras que otra aclara: "Tus notas ayudan a influir en lo que ves en la página de inicio". Incluso hay un texto de ejemplo, «He estado escuchando mucho...», que sugiere el tipo de entrada libre que Spotify podría estar buscando».
El informe también afirma que, según estas cadenas, deberías poder editar, añadir y/o eliminar notas anteriores vinculadas a tu perfil de gustos, aunque Spotify parece estar poniendo límites al número de notas que puedes crear y al número de caracteres por nota (¿así que nada de largas diatribas sobre el folk rock de principios de los 2000? Entendido).
Es evidente que la actualización aún se está probando, pero si llega al mercado (es decir, a todos los suscriptores de Spotify Premium), sin duda nos daría acceso a un nivel muy bienvenido de curación musical personalizada y, a diferencia de muchas de las ventajas de Spotify, algo que ningún otro servicio de streaming musical tiene actualmente.
