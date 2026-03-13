Por fin puedes indicarle al algoritmo de Spotify que descarte la música que no te gusta y añada la que sí te gusta con todo detalle

Spotify ha anunciado una nueva función llamada «Perfil de gustos»

Te permite enviar comentarios e indicar a Spotify qué recomendaciones deseas

El "Perfil de gustos" podría ser la clave para acabar con las recomendaciones poco acertadas de la IA, pero espero que no sea algo pasajero

De acuerdo con Spotify, "más del 80% de los usuarios" afirma que las funciones de personalización son lo mejor del servicio de streaming, así que suena lógico que la compañía trabaje en subir el listón en lo que respecta a experiencia de escucha personalizada.

Hoy (13 de marzo), Spotify presentó una nueva herramienta que te permite ver tu perfil de gustos en primer plano y dirigir directamente tu algoritmo al introducir notas. La función fue anunciada por el codirector ejecutivo Gustav Söderström en SXSW, y se lanzará en las próximas semanas en versión beta, primero para los suscriptores Premium de Nueva Zelanda.

Hasta ahora, tu perfil de gustos permanecía oculto dentro de la aplicación de Spotify. Ahora, se encuentra justo en la barra lateral de la página de inicio, lo que te permite ver exactamente cómo entiende tus hábitos de escucha en música, podcasts y audiolibros, actualizándose a medida que evoluciona tu comportamiento de escucha. Sin embargo, esa no es la parte más interesante; te da la opción de editar y moldear cómo evolucionan tus recomendaciones en la página de inicio tanto como quieras.

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(Image credit: Spotify)

¿Tu perfil de gustos revela tu creciente obsesión por la música electrónica? ¿O que poco a poco estás explorando el rock de los 90 y sus subgéneros más especializados? Puedes pedirle que te dé más recomendaciones basadas en lo que te gusta ahora mismo, o explorar un género completamente diferente. Si te topas con recomendaciones que no encajan del todo con lo que buscas, puedes pedirle a Taste Profile un estilo más específico, o pedirle que no te recomiende cierta música en absoluto, lo cual imagino que será el caso para muchos oyentes entusiastas.

Para muchos usuarios, el algoritmo de Spotify puede ser impredecible y sus recomendaciones pueden no dar en el blanco, pero por primera vez, Taste Profile te da el control directo sobre lo que quieres ver más en tu feed —y lo que quieres ver menos. Esta es una función que hemos estado esperando desde que se detectó por primera vez en cadenas de código hace unas semanas, y aunque me intriga probarla yo mismo, me temo que podría ir en una de dos direcciones diferentes.

Una herramienta revolucionaria, pero que podría aumentar el desorden

(Image credit: Spotify)

No hay duda de que «Perfil de gustos» aporta una nueva dimensión a Spotify y es una función pionera que ni siquiera sus competidores han abordado. Spotify ha sido objeto de críticas por inundar la plataforma con contenido de baja calidad generado por IA, y aunque yo he logrado evitar en gran medida ese tipo de contenido, «Perfil de gustos» sería perfecto para garantizar que deje de aparecer ante los usuarios que se topan con él más de lo que desearían.

Pero es el factor de precisión lo que convierte a Taste Profile en una de las funciones más valiosas de Spotify. Antes de su anuncio, podías personalizar tu algoritmo usando una gran cantidad de consejos y trucos; por ejemplo, excluyendo ciertas listas de reproducción de tu Taste Profile o bloqueando a artistas individuales para que no aparecieran en las listas de reproducción generadas por Spotify.

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Esto funciona a largo plazo, pero la evolución lleva tiempo, mientras que esta nueva función está diseñada para priorizar lo que quieres escuchar aquí y ahora. Sin embargo, mi principal preocupación es que Taste Profile tenga una vida corta, al igual que otras funciones de personalización, y solo ocupe más espacio en la interfaz ya abarrotada de Spotify.

(Image credit: Spotify)

Como ya he mencionado, he descubierto que, además de crear y escuchar mis propias listas de reproducción y de usar la sección «A los fans también les gusta» para descubrir nuevos artistas, eliminar manualmente artistas y listas de reproducción de mi perfil de gustos ha funcionado de maravilla para personalizar un algoritmo que se adapta perfectamente a mis preferencias musicales.

Estoy seguro de que he entrenado mi algoritmo hasta el punto de estar satisfecho con la música que me recomienda, así que no estoy seguro de cómo la nueva pestaña «Perfil de gustos» me beneficiará aún más. También plantea la pregunta de qué tan bien escucha tus comentarios porque, como he descubierto con herramientas como «Listas de reproducción sugeridas», necesitas dedicar mucho tiempo a editar las sugerencias para que Spotify te dé exactamente lo que quieres. Así que mi principal preocupación es que me aburra bastante rápido, lo que haría que nunca más lo volviera a usar; creo que Spotify debería priorizar funciones como Song DNA.

A pesar de mis reservas, ¿sigo intrigado por ver cómo «Perfil de gustos» cambia las reglas del juego? Por supuesto. En teoría, parece una función útil para quienes tienen dificultades para personalizar su algoritmo; solo espero que no se pierda entre el desordenado fondo de Spotify.

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