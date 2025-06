Los fans de Spotify acaban de conseguir otra mejora gratuita en sus vuelos gracias a la colaboración entre Starlink y United Airlines

Spotify y United Airlines anunciaron una nueva colaboración que mejora el entretenimiento a bordo para los pasajeros.

Ahora se puede acceder a más de 450 horas de contenido de Spotify durante el vuelo, incluyendo listas de reproducción, audiolibros y podcasts de vídeo, por primera vez en una aerolínea.

A partir de 2026, los pasajeros podrán iniciar sesión en su propia cuenta de Spotify en las pantallas de los respaldos de los asientos para continuar donde lo dejaron con su música y podcasts favoritos

¡Es oficial! Spotify anunció una increíble colaboración con United Airlines con el objetivo de mejorar la experiencia de los pasajeros a bordo ofreciendo acceso a contenidos gratuitos, pero eso no es todo, así que no te pierdas ningún detalle a continuación.

A partir de ahora, los pasajeros podrán escuchar gratuitamente más de 450 horas de listas de reproducción, podcasts y audiolibros seleccionados por Spotify en más de 130.000 pantallas instaladas en los respaldos de los asientos.

Spotify ya está disponible en los sistemas de entretenimiento a bordo de otras aerolíneas, como Emirates, Delta Airlines y Virgin America, aunque no ofrecen podcasts de vídeo.

En la entrada del blog de Spotify, la plataforma de streaming afirma que esta colaboración «supone la primera vez que ofrecemos audiolibros y podcasts de vídeo a bordo de una aerolínea». Los pasajeros tendrán acceso a una selección de títulos, como los populares programas Good Hang with Amy Poehler, The Dave Chang Show y The Comment Section with Drew Afualo.

Recientemente, Spotify ha mejorado la forma en que los usuarios siguen la pista de sus programas favoritos, añadiendo recomendaciones de podcasts en la página de inicio. (Image credit: Spotify)

Pero eso no es todo. Esta nueva asociación también permitirá a los viajeros de aviones equipados con Starlink escuchar Spotify en sus dispositivos personales entre puertas de embarque, sin interrupciones y de forma gratuita.

El único requisito es que acceda a su cuenta MileagePlus, el programa de viajero frecuente de United, y acepte los términos y condiciones. A partir de ahí, podrá transmitir contenidos en Spotify con normalidad en la red Starlink.

Tras estos anuncios, el consejero delegado de MileagePlus, Richard Nunn, hizo un comentario sobre la colaboración: "Spotify tiene una audiencia enorme y a la gente le encanta su contenido. Y ahora nuestros clientes pueden disfrutarlo de una forma fácil y sencilla, a 35.000 pies".

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Esto apenas inicia...

En lo que se refiere a la nueva colaboración de United con uno de los mejores servicios de streaming de música, esto es sólo el principio de su creciente relación y, a partir de 2026, los usuarios podrán tener más libertad con el contenido de Spotify en vuelo que elijan transmitir.

El año que viene, los pasajeros podrán utilizar sus dispositivos personales para conectarse a la aplicación de Spotify en el sistema de entretenimiento a bordo de United y visualizar su cuenta en la pantalla del respaldo del asiento. El objetivo de esto es permitir a los pasajeros de United con un Spotify Premium acceder y disfrutar de su propio contenido personal más allá de lo que ya está disponible de forma gratuita en el sistema de United.

Tener esta libertad les permitirá continuar donde lo dejaron con sus álbumes, audiolibros y podcasts favoritos, y les dará un acceso más amplio al contenido de Spotify mientras vuelan. Aunque no sabemos si el contenido de Spotify en los vuelos de United se financiará con publicidad, te informaremos en cuanto se conozcan más detalles.