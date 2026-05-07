Lo pediste y Spotify te ha escuchado: esta popular función llega por fin a nuevos mercados tras años en los que los usuarios han instado a la plataforma musical a incorporarla

Spotify va a llevar el AI DJ a más países, entre ellos Francia y Alemania

Los usuarios de estos mercados llevan años pidiendo que se les permita acceder a esta función

El AI DJ también se lanzará en cuatro nuevos idiomas

¿El DJ con IA de Spotify todavía no está disponible en tu país? Si la respuesta es sí, compartes un problema común con muchos suscriptores fieles de todo el mundo, pero eso está a punto de cambiar, ya que Spotify está expandiendo su «maestro digital» a más regiones —¡por fin!

Después de años de estar disponible solo en mercados selectos de todo el mundo, muchos suscriptores han recurrido a las redes sociales para expresar su frustración (puedes ver un ejemplo de este tipo de publicaciones a continuación). Pero eso está cambiando, ya que Spotify finalmente ha anunciado que lanzará el DJ de IA en más países.

A partir de hoy, los usuarios Premium de varias regiones europeas podrán disfrutar de la función AI DJ, entre ellas Austria, Francia, Alemania, Italia, Portugal y Suiza. La función también se está implementando para los usuarios de Brasil y Corea del Sur.

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Además de llevar la función a más países, Spotify también está ampliando la disponibilidad de idiomas al francés, alemán, italiano y portugués de Brasil, lo que te facilitará mucho más enviar tus peticiones de voz al DJ en tu lengua materna.

Ha sido un lanzamiento bastante lento para una de las funciones más populares de uno de los mejores servicios de streaming de música. Aparte de los idiomas no compatibles, los usuarios de todo el mundo se han quedado desconcertados por su lento lanzamiento, dado que el DJ de IA ha sido una función insignia de Spotify durante casi tres años.

(Image credit: Spotify)

Cuando Spotify lanzó AI DJ por primera vez a principios de 2023, al principio solo estaba disponible para los suscriptores Premium de Estados Unidos y Canadá. Poco después, Spotify amplió el acceso a AI DJ a los aficionados a la música del Reino Unido e Irlanda, seguido de un lanzamiento más amplio en Australia y Nueva Zelanda, así como en mercados seleccionados de Europa, Asia y África.

Aun así, la disponibilidad de AI DJ seguía pareciendo bastante limitada y, a pesar de estas expansiones, muchos usuarios de los mercados más grandes seguían quedando fuera de la ecuación. Esto ha afectado principalmente a los suscriptores Premium de mercados europeos como Francia y Alemania, y los suscriptores de Spotify no han dudado en expresar su descontento.

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Un usuario de Reddit comentó recientemente: «Recibí una notificación que decía que el DJ estaba disponible... así que hice clic en ella, y me indicó que no estaba disponible en mi país». Esperemos que estas frustraciones puedan quedar en el pasado ahora que Spotify está llevando el AI DJ a los países que se lo han estado perdiendo.

Nos comunicamos con Spotify, quien nos brindó más información sobre por qué el AI DJ ha tardado en implementarse en más mercados, y nos compartió lo siguiente:

"To build DJ, we want it to feel like a native experience. So, we went through over 100 auditions, selecting voice talent that felt authentic to each market. From there, the team worked with local teams to help shape each DJ's personality — making sure the tone, warmth, and cultural nuance felt genuinely local, not just translated".

Additionally, the platform also teased new AI DJ developments that are in the pipeline: "Our plan is to continue to gather listener feedback and enhance the DJ experience to make it more interactive for our listeners".

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