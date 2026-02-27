La nueva herramienta Smart Reorder de Spotify mejora una de sus mejores funciones, y ya me está ahorrando horas de ajustes

Spotify ha lanzado una actualización para su función de lista de reproducción mixta.

Smart Reorder reorganiza automáticamente las canciones según su BPM y tonalidad.

Esto hace que sea más fácil y rápido crear transiciones personalizadas entre canciones.

Cuando Spotify lanzó su función de listas de reproducción mixtas el año pasado, me cautivó la forma en que te pone inmediatamente en la piel de un DJ, y ahora mezclar listas de reproducción en Spotify es aún más fácil con Smart Reorder, que se está implementando para los suscriptores Premium.

Crear una lista de reproducción mixta es una forma estupenda de dar rienda suelta a tu creatividad con tus listas de reproducción personales. Todo es diversión y juegos, hasta que te das cuenta del trabajo que conlleva. Reorganizar el orden de las canciones para que cada BPM o clave coincida con la siguiente es un trabajo tedioso, pero es la mejor manera de garantizar transiciones fluidas. Smart Reorder elimina esa tarea.

Además, es muy fácil de activar, lo cual es una ventaja añadida. Cuando creas una lista de reproducción mixta o activas Mix en una lista de reproducción estándar, solo tienes que pulsar el botón «Editar», que cargará la página de edición de la lista de reproducción.

En la parte inferior verás la nueva herramienta Smart Reorder. Púlsala y reorganizará tu lista de reproducción según el BPM y la clave, eliminando el trabajo sucio.

(Image credit: Spotify)

Desde el lanzamiento de la función Mix el año pasado, Spotify afirma que «los usuarios premium de todo el mundo han reproducido más de 220 millones de horas de sus listas de reproducción mixtas», lo que demuestra que es una de las funciones de escucha de música más valoradas de la plataforma de streaming. Llegó poco después de que Apple Music presentara su propia herramienta AutoMix, que utiliza inteligencia artificial para combinar ritmos, pero la versión de Spotify te da un control total sobre los platos de DJ.

Me gustó bastante el enfoque de Apple, pero luego Spotify le robó todo el protagonismo y desde entonces he creado numerosas listas de reproducción mixtas. Ahora, con Smart Reorder, el juego ha cambiado por completo y ya supone un gran ahorro de tiempo.

El DJing acaba de volverse más suave y preciso

(Image credit: Future)

Lo mejor de Smart Reorder es que funciona bien con listas de reproducción mixtas nuevas, así como con las ya existentes que hayas reordenado y mezclado manualmente. Si eres nuevo en las listas de reproducción mixtas y te resulta un poco abrumador el aspecto creativo y de reordenación, Smart Reorder es un buen punto de partida.

No tienes que darle muchas vueltas. El mejor consejo que te puedo dar es que simplemente añadas un montón de canciones a una lista de reproducción para crearla, sin preocuparte por el orden. Una vez que tengas una base sólida para una lista de reproducción, podrás activar Smart Reorder para que tu selección de canciones se suceda con fluidez y sus BPM y tonalidades coincidan. A continuación, podrás sumergirte en cada transición individual para editar tus mezclas.

Si ya tienes una lista de reproducción que has mezclado y reordenado tú mismo, funciona igual. Pero, ¿qué pasa con tus transiciones personalizadas? No te preocupes, permanecen intactas.

Cuando activas la función Smart Reorder en una lista de reproducción mezclada con transiciones personalizadas, te da la opción de mantenerlas en su orden y solo reorganizará las canciones con transiciones «automáticas», lo que significa que todo tu trabajo duro permanecerá intacto. Sin embargo, si quieres renovar completamente tu lista de reproducción mezclada con un nuevo orden de canciones, esa opción también está disponible y podría sentar las bases para que crees mejores transiciones.

