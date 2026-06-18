La nueva actualización de "Reacciones a las canciones" de Spotify te ofrece aún más formas de juzgar los gustos musicales de tus amigos en las listas de reproducción colaborativas

Spotify está lanzando la función "Reacciones a las canciones" para las listas de reproducción colaborativas

Esto te permite reaccionar a las canciones que agregan otros miembros eligiendo entre seis emojis

La función se está lanzando ahora en algunos mercados, pero Spotify no ha especificado cuáles

Una de las herramientas más útiles de Spotify son las listas de reproducción colaborativas, que te permiten a ti y a tus amigos trabajar juntos para reunir canciones en una lista de reproducción gigantesca; ahora están recibiendo una nueva actualización que las hace aún más interactivas.

El mejor servicio de streaming de música compartió en una página de la comunidad que está en proceso de lanzar "Track Reactions", que es básicamente una función que te permite usar emojis para reaccionar a las canciones agregadas a tus listas de reproducción colaborativas.

Spotify indica que la herramienta se lanzará en las próximas semanas en mercados seleccionados para usuarios de las versiones Free y Premium mayores de 16 años, aunque no sabemos cuáles serán los primeros mercados.

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Al igual que las reacciones con emojis en plataformas como Facebook Messenger, funciona de manera similar, ofreciéndote seis opciones: un corazón rojo estándar, una cara que se ríe, un pulgar hacia arriba, audífonos, fuego y una cara con emoción. Cuando envías una reacción, esta aparece junto al nombre de la canción, y puedes ver las reacciones que han agregado otros colaboradores de la lista de reproducción.

La incorporación de las reacciones a las canciones significa que las listas de reproducción colaborativas ahora se verán ligeramente diferentes a como lo hacían antes. La imagen de perfil de los colaboradores de la lista de reproducción ahora aparece en la miniatura de la canción, indicando qué miembro agregó cada canción, y el ícono de reacción a la canción ahora ocupa el espacio a la derecha del título de la canción, junto al botón de los tres puntos.

(Image credit: MateusM / Spotify Community)

Las reacciones a las canciones se activan automáticamente en las listas de reproducción colaborativas que tienen 10 miembros o menos, y solo las personas que forman parte de la lista de reproducción pueden verlas, lo que significa que los espectadores externos no podrán ver qué canciones tienen qué reacciones. Además, no tienes que quedarte con ellas si no quieres: el creador de la lista de reproducción puede desactivar las reacciones a las canciones en la configuración de Nombre y Detalles de la lista de reproducción.

Estamos atravesando una etapa en la que la mayoría de las nuevas herramientas de Spotify se basan en el poder de la IA, como sus dos nuevas funciones de IA para podcasts presentadas recientemente; por eso, las reacciones a las canciones parecen un recordatorio de que la experiencia de usuario de Spotify sí tiene elementos humanos.

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En cuanto a las listas de reproducción colaborativas, las uso principalmente para crear listas con amigos para reuniones y otros eventos sociales (tenemos un encuentro anual de verano, así que la herramienta realmente nos resulta muy útil en ese contexto). Ahora que Spotify ha incorporado «Reacciones a las canciones» a la mezcla, no veo que se utilice para otra cosa que no sea juzgar las elecciones musicales de los demás —y, de hecho, eso me parece bien.

Las reacciones con emojis son una función muy utilizada entre mis amigos en nuestros numerosos chats grupales, ya sea para reaccionar a mensajes graciosos en Facebook Messenger o para responder a los videos locos que nos enviamos entre nosotros en TikTok. No será diferente en el caso de Spotify, y ojalá esto fomente más conversaciones sobre la música que estamos escuchando en este momento.

Por ahora, las opciones de emojis son muy limitadas y no representan del todo un amplio abanico de emociones; todas parecen tener un tono bastante positivo, con la excepción del emoji de la cara emocional, que a menudo se usa para representar la tristeza o esa sensación de «sonreír a pesar del dolor». Para llevarlo realmente al siguiente nivel, la opción de usar emojis personalizados abriría las puertas para que los usuarios sean aún más expresivos o, en mi caso, mucho más críticos.

Por el momento, las reacciones a las canciones están limitadas a la experiencia de las listas de reproducción colaborativas, y Spotify aún no ha anunciado planes para expandirlas a otras herramientas de creación de listas de reproducción. Nos hemos puesto en contacto con Spotify para obtener más detalles al respecto, así como para saber qué mercados tendrán acceso primero, por lo que actualizaremos esta nota cuando sepamos más.

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