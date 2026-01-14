La música generada por IA está inundando Spotify y los suscriptores están furiosos. He aquí por qué los aficionados a la música "ya no confían en Discover Weekly"

No es ninguna novedad que Spotify haya invertido en todo lo relacionado con la inteligencia artificial, dada su gran cantidad de herramientas de descubrimiento musical basadas en algoritmos, desde Discover Weekly hasta Daylists, que se actualizan cinco o seis veces al día.

Aunque ha trabajado duro para asegurarse su lugar como uno de los mejores servicios de streaming musical, parece que se ha dejado llevar por las recomendaciones musicales basadas en inteligencia artificial, y ahora está infiltrándose en las listas de reproducción Discover Weekly de los usuarios.

Los suscriptores de pago de Spotify llevan tiempo denunciando la promoción de la música generada por IA en la plataforma, pero ahora están poniendo límites, y muchos piden al gigante del streaming que implemente filtros para identificar qué canciones han sido generadas por IA.

Aunque yo no lo he experimentado en mi propia cuenta de Spotify Premium, muchos usuarios están utilizando Reddit como lugar para expresar su frustración en publicaciones como la que se muestra a continuación, que ha recibido numerosas respuestas de usuarios igualmente frustrados.

Discover Weekly se contagia de la plaga de la IA

Una queja habitual es la revisión de la música generada por IA en las listas de reproducción Discover Weekly de los usuarios, que se actualizan cada lunes para recomendar nuevos artistas de los géneros más reproducidos. Los usuarios llevan bastante tiempo informando sobre esto, pero están notando que la situación solo empeora y que la música generada por IA es cada vez más frecuente en Discover Weekly, así como en las listas de reproducción Release Radar.

He sido uno de los afortunados y no he sido víctima de la plaga de la IA, y me gustaría que siguiera siendo así. Descubro mucha música escuchando la radio y añado muchas de las canciones que escucho a mis listas de reproducción, por lo que mi Discover Weekly se ha mantenido libre de cualquier cosa remotamente generada por IA. Además, disfruto creando listas de reproducción desde cero, lo que también me ayuda mucho a evitar el problema.

Sin embargo, el problema no radica únicamente en la música generada por IA en sí misma. Lo que más molesta a los usuarios es lo que ellos consideran un engaño por parte de Spotify, al afirmar que no es transparente con sus miembros de pago, mientras que plataformas como Deezer cuentan con sistemas que pueden identificar y etiquetar de forma visible la música generada por IA.

Entonces, ¿de dónde vienen todos estos artistas generados por IA? Bueno, algunos usuarios están convencidos de que se trata de una medida intencionada por parte de Spotify.

¿Coincidencia o estrategia comercial secreta?

Spotify no tiene la mejor reputación en cuanto al pago a sus artistas, y a medida que más usuarios se encuentran con música generada por IA no deseada, hay más motivos para creer que Spotify lo está haciendo deliberadamente con el fin de evitar aún más el pago a los artistas. Se ha convertido en algo tan habitual que ya no parece una coincidencia.

Cuanto más impulsa Spotify la música generada por IA, menos "artistas reales" tiene que preocuparse por pagar, lo que se traduce en mayores ganancias para la plataforma de streaming, pero ¿a qué precio? Solo erradica la integridad artística y el talento legítimo.

¿Seguirá Spotify los pasos de Deezer y marcará la música generada por IA? Es poco probable. Sin embargo, como muchos han señalado en el hilo de Reddit, Spotify es ahora el mayor servicio de streaming musical en cuanto a usuarios, y debido a su influencia en la industria, tiene más que perder, y ahora que está perdiendo mucha confianza por parte de sus clientes actuales, necesita replantearse algunas cosas.

Me he puesto en contacto con Spotify para obtener comentarios y actualizaré esta noticia cuando reciba una respuesta.

