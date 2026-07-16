Una nueva investigación revela que Suno entrenó su IA con millones de canciones de YouTube Music, Deezer y otros sitios, y los críticos lo han calificado como un "robo atónito"

Se han revelado algunas de las tácticas de Suno para extraer música

El código pirateado muestra que las canciones se extrajeron de YouTube Music y Deezer

El creador de música basado en IA enfrenta múltiples demandas de artistas

Probablemente no te sorprenda que una empresa de IA haya creado un conjunto de datos de entrenamiento a partir de obras protegidas por derechos de autor sin permiso ni compensación, pero un nuevo ataque a Suno, el creador de música con IA, parece haber revelado cuán atroz ha sido el robo de datos.

Según informó 404 Media, un hacker conocido como ellie.191 logró acceder al código fuente y a las bibliotecas de entrenamiento de Suno, donde encontró referencias a plataformas como YouTube, YouTube Music, Deezer, Genius y el International Music Score Library Project.

Los datos recién revelados datan de 2023 y 2024, y hacen referencia a 2,013,545 canciones extraídas de YouTube Music, así como a 12,287 horas de música obtenidas de Deezer. Estamos hablando de décadas de música.

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El código también revela algunas de las supuestas tácticas de extracción de Suno: al parecer, su programa de captura de canciones busca versiones a capela de las pistas en YouTube para el entrenamiento de voces, mientras que el software también se enfocó en una gran cantidad de podcasts.

Demandas en trámite

Se han muestreado grandes cantidades de música de YouTube Music (Image credit: YouTube)

Suno ya se enfrenta a múltiples demandas en curso relacionadas con la práctica de entrenar su IA con canciones protegidas por derechos de autor sin permiso, incluida una presentada con la participación de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA).

La discusión no es si Suno ha copiado o no esta música —la empresa ha admitido haber utilizado «prácticamente todos los archivos de música de calidad razonable a los que se puede acceder en Internet» para el entrenamiento de la IA—, sino más bien si esto se considera «uso justo».

Es una situación que también se está dando en otros campos creativos, como la literatura, la fotografía y el cine. Los modelos de IA necesitan contenido creado por humanos para funcionar correctamente, pero las empresas de IA, en general, no parecen muy dispuestas a pagar por él.

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La mayoría de los comentaristas en línea no se sorprenden de que esto sea lo que Suno ha estado haciendo: un usuario de Reddit escribe "esto es, literalmente, lo que ha hecho cada modelo de lenguaje grande (LLM) que existe", mientras que otro califica la práctica como un "robo atónito".

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