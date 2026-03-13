La función SongDNA de Spotify aún no existe oficialmente, pero los usuarios beta ya la consideran la "mejor función de Spotify" hasta la fecha

La herramienta SongDNA de Spotify está apareciendo para más usuarios beta.

Por el momento, parece que solo está disponible en Spotify for Artists, pero algunos oyentes han informado de que tienen acceso anticipado.

Spotify no ha dicho cuándo se lanzará, pero ya es todo un éxito.

Spotify ha dejado en segundo plano durante unos meses su próxima función SongDNA, pero ahora que más usuarios la están descubriendo en su versión beta, nunca ha estado tan cerca, y se perfila como una seria rival de la herramienta similar de Tidal.

Las primeras referencias a SongDNA, una función de mapa mental que muestra en qué otras canciones han colaborado tus artistas favoritos, se detectaron en octubre, pero en ese momento solo eran rumores sin pruebas concluyentes. Ahora podemos dejar de lado todas las especulaciones, porque Spotify ha confirmado oficialmente que SongDNA está en camino, y un puñado de usuarios beta ya están dando su opinión, y todas son positivas.

Una publicación en la comunidad r/truespotify de Reddit (véase más abajo) muestra que SongDNA está disponible a través de Spotify for Artists Preview, una aplicación que ofrece a los artistas y sus equipos acceso anticipado a las próximas funciones antes de que se lancen al público. Si eres administrador o editor en Spotify for Artists, tienes al menos 10 oyentes activos al mes y utilizas la versión 9.1.28 (o superior) de la aplicación móvil de Spotify, puedes acceder a ella de forma anticipada.

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Parece que SongDNA aún no está ampliamente disponible en las pruebas AB para los oyentes estándar, aunque algunos han informado de que lo han visto en sus cuentas de Spotify. Nos hemos puesto en contacto con Spotify para obtener más información y actualizaremos esta noticia cuando sepamos más, pero lo que sí sabemos es que aquellos que tienen acceso están satisfechos con lo que ven.

Más allá de sus elementos visuales inmersivos y sus conocimientos sobre la producción musical, los usuarios consideran que esta función es una de las mejores formas de aprender sobre las conexiones entre sus canciones favoritas, así como de descubrir nuevos artistas. Pero eso es solo la punta del iceberg; SongDNA va más allá y muestra las pistas que se han sampleado para una canción y las versiones, y creo que podría ser la herramienta más valiosa que Spotify lance este año.

Si te encantan los agujeros negros de Wikipedia, te encantará SongDNA

Entre octubre y ahora, Spotify ha ampliado su pestaña "Créditos de la canción", que ahora muestra la lista completa de colaboradores de una canción, así como su práctica herramienta "Acerca de la canción". Pero la plataforma no había ofrecido nada parecido a SongDNA hasta ahora y, a juzgar por las primeras reacciones, introducirá una forma nueva e interactiva de descubrir música nueva.

Para mí, descubrir música nueva es una de las partes esenciales de los mejores servicios de streaming musical, pero a menudo me encuentro con un obstáculo en Spotify porque mis trucos habituales para descubrir música nueva funcionan de maravilla algunos días, y luego dejan de funcionar durante un tiempo. SongDNA proporciona un flujo constante de información, y estoy seguro de que otras plataformas rivales adoptarán funciones similares.

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Tidal lleva tiempo destacando a colaboradores y productores, y Apple Music también ha estado experimentando con una herramienta propia. El año pasado lanzó Listening Guides para Apple Music Classical, una función que ofrece información sobre una pieza musical, destacando detalles clave y explicando la historia detrás de la obra.

¿Tienes acceso a SongDNA de Spotify? Si es así, cuéntanos qué te parece en los comentarios.

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