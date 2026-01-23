He estado probando la nueva herramienta Prompted Playlist de Spotify, y podría ser un gran éxito si la plataforma soluciona estos pequeños problemas

En diciembre, Spotify lanzó uno de sus creadores de listas de reproducción más potentes hasta la fecha: Prompted Playlists. Inicialmente se puso a disposición en versión beta para los miembros Premium de Nueva Zelanda y, tras una exitosa prueba, finalmente se está expandiendo a Estados Unidos y Canadá.

Basándose en la herramienta de listas de reproducción con IA de Spotify, que se lanzó en abril de 2024, Prompted Playlists adopta un enfoque similar, pero te ofrece un control total sobre la dirección del algoritmo. En su blog de noticias, Spotify lo explica de forma muy sencilla: «No solo estás pidiendo música, sino que estás dando forma a la forma en que Spotify la descubre para ti».

Mediante indicaciones, grandes o pequeñas, puedes decirle exactamente lo que quieres escuchar y generará una lista de reproducción única, pero hay algunas variaciones.

La diferencia más notable con Prompted Playlists es que, al igual que Discover Weekly, se actualiza cada cierto tiempo y tú decides cuándo lo hace. Además de nuevas recomendaciones musicales, Prompted Playlists también ofrece contexto detrás de cada canción con una nueva función de notas, otro punto a favor de la nueva herramienta.

Aunque Spotify tiene planes de lanzar Prompted Playlists en más mercados, está comenzando con Estados Unidos y Canadá en la primera fase de expansión. He estado probando Prompted Playlists durante unos días y, aunque me gusta lo que ofrece, todavía está en pañales y tiene mucho margen de mejora, pero lo veo como algo positivo.

Recrea Discover Weekly, pero hazlo mejor

Al entrar en Prompted Playlists, mi idea era crear una nueva forma de descubrir nuevas canciones, artistas y géneros. Utilizo funciones como Discover Weekly y la lista de reproducción All New All Now de Spotify, por lo que quería algo más personalizado.

Para empezar, cada lista de reproducción de Prompted Playlist tarda unos dos minutos en generarse, lo que supone una pequeña espera, pero es de esperar en una función que está en sus inicios. Esa es la primera área que se debe mejorar en el futuro. Luego llegó el momento de sumergirme de verdad, y empecé con la siguiente indicación:

«Añadir canciones que se hayan publicado en la última semana de artistas que me hayan gustado recientemente. Debería ser similar a la lista de reproducción All New All Now, con nuevas canciones de artistas recomendados».

Para ser la primera vez, fue bastante satisfactorio, con un puñado de éxitos recientes de la semana pasada, aunque un poco más corto que mis listas de reproducción habituales (cada lista de reproducción automática dura entre 60 y 90 minutos). Pero tuve que hacer algunos ajustes para conseguir exactamente lo que quería.

Uno de los defectos que no pude evitar fue la variedad de artistas que recomendaba la lista de reproducción, entre los que se encontraban Luke Combs y Morgan Wallen. Sé que nunca he escuchado a esos dos artistas, ni escucho a artistas de un tipo similar, por lo que la lista de reproducción no tenía motivos para recomendarlos. Después de eliminarlos de mi ecosistema de Spotify, actualicé la lista de reproducción para ver qué más me ofrecía, pero me encontré con un error de aviso (véase más abajo).

Aunque puedes ser muy detallista y específico con tu solicitud, debes darle un margen de tiempo lo suficientemente amplio como para que pueda recopilar recomendaciones. Cuando la actualicé con una indicación más matizada, las cosas empezaron a mejorar:

«Añade canciones que se hayan publicado en las últimas dos semanas de artistas que me gustan, así como otras que creas que me podrían gustar. Debe abarcar géneros similares a los de la lista de reproducción All New All Now, con nuevos lanzamientos de artistas recomendados basados en mis hábitos de escucha recientes para descubrir más música».

Después de algunos ajustes, la lista de reproducción final resultó ser justo lo que buscaba: una colección de nuevos lanzamientos musicales de una mezcla equilibrada de artistas conocidos y nuevos, que desde entonces he incluido en mi rutina semanal de streaming musical. Ahora, todos los viernes me despierto con una lista de reproducción actualizada con nuevas canciones adaptadas a mis peticiones, pero no voy a dejar atrás All New All Now y Discover Weekly.

Algunos problemas menores, pero un punto de partida sólido

No todas las nuevas funciones tienen un aterrizaje perfecto, incluidas las listas de reproducción sugeridas. A pesar de las ingeniosas funciones de la herramienta, todavía hay margen de mejora, y Spotify debería empezar por acelerar el tiempo que se tarda en crear una lista de reproducción sugerida. Otro pequeño ajuste que haría que las listas de reproducción sugeridas fueran imparables es aumentar la cantidad de canciones que sugiere; creo que una lista de reproducción de aproximadamente tres horas es razonable, similar a las listas diarias.

También está el tema de recomendar artistas que no se ajustan a mis hábitos de escucha, algo en lo que Spotify también podría trabajar, aunque esto también se puede solucionar introduciendo indicaciones muy específicas para que Spotify entienda exactamente lo que quieres escuchar.

A diferencia de otras funciones de Spotify que he utilizado y abandonado inmediatamente, la herramienta de listas de reproducción sugeridas me ha causado una buena impresión, ya que me ofrece una nueva forma de descubrir música nueva, pero que se adapta a mis gustos personales. Con algunos ajustes aquí y allá, creo que se convertirá en un elemento muy importante en mi ecosistema de Spotify.

