¿Es Spotify el nuevo Amazon? La plataforma ahora te permite comprar libros físicos desde la aplicación

La rivalidad entre Spotify y Amazon se intensifica a medida que el servicio de streaming musical lanza más mejoras para los audiolibros.

Además de su nueva herramienta Page Match, se ha asociado con Bookshop.org para permitir la compra de libros físicos a través de la aplicación.

Su objetivo es apoyar a las librerías independientes, pero no sabemos qué porcentaje se quedará Spotify con cada transacción.

Actualización: Spotify respondió a nuestra solicitud de comentarios sobre cómo funcionan los pagos cuando se compran libros físicos a través de la aplicación. La empresa proporcionó la siguiente declaración:

Cuando alguien compra un libro físico en Spotify, el pedido se completa y se tramita a través de Bookshop.org, que canaliza las ventas a través de su red de librerías locales. Las compras realizadas a través de Spotify contribuyen a un fondo común de ganancias que Bookshop.org distribuye entre las librerías independientes participantes, lo que ayuda a que las librerías locales sigan siendo una parte integral de sus comunidades. Spotify no participa en la recaudación ni en la distribución de los fondos.

A continuación, la noticia original:

Spotify tiene más mejoras para los audiolibros en camino y, además del lanzamiento de su nueva herramienta Page Match, la empresa se ha asociado con Bookshop.org, lo que permite comprar libros físicos a través del servicio de streaming, en lo que parece una estrategia para competir con Amazon.

Similar a la función Whispersync de Amazon, que permite cambiar entre el libro electrónico Kindle y su versión en audiolibro en Audible, Page Match es una «función única en su género que permite a los lectores cambiar fácilmente entre un libro impreso o electrónico y su audiolibro en Spotify con un solo escaneo», según Spotify.

Si eres un lector ávido al que le gusta alternar entre la literatura física y los audiolibros, Page Match te permite continuar donde lo dejaste, poniendo fin a los días de búsqueda de la página exacta en la que te encontrabas cuando querías cambiar al formato de audiolibro, y viceversa.

Para empezar, solo tienes que escanear la página de tu libro o libro electrónico con la cámara de la aplicación Spotify, y Page Match te llevará al lugar exacto en la versión de audiolibro. Hace solo unas semanas, Spotify estaba probando la función, que estará disponible para todos los usuarios de audiolibros a partir del 23 de febrero para la mayoría de los títulos en inglés, pero eso no es lo más interesante de esta actualización.

Es Spotify contra Amazon

Por primera vez, puedes comprar libros físicos en la tienda Bookshop.org (una librería independiente) directamente desde la aplicación de Spotify, por lo que ahora la competencia con Amazon es real.

La función se lanzará a finales de primavera, y los lectores de Estados Unidos y Reino Unido que disfrutan escuchando audiolibros en Spotify ahora tendrán la opción de disfrutarlos en formato físico, ya que «los libros físicos siguen siendo el formato preferido por una gran parte de los amantes de la lectura», afirma Spotify.

Sin embargo, el servicio añade que se trata de algo más que facilitar a los oyentes habituales de audiolibros de Spotify el acceso a la compra de soportes físicos, ya que «conecta el descubrimiento en Spotify con la propiedad física, lo que facilita a los lectores pasar de encontrar un libro que les interesa a disfrutarlo en el formato que les resulte más adecuado», pero mi pregunta se refiere a la asociación en sí.

Aunque parece una buena forma de apoyar a las librerías independientes, siempre hay una trampa con Spotify. Ahora que la plataforma permitirá comprar libros físicos a través de enlaces en la aplicación, no hay duda de que se llevará un porcentaje de estas ventas que, si se parece en algo a los derechos de autor de los artistas, podría convertirse en un problema.

La filosofía que hay detrás de todo esto no es mala y estoy de acuerdo en que los minoristas independientes, ya sean de libros, música u otros medios físicos, necesitan apoyo, pero normalmente hay un motivo oculto cuando las grandes empresas se embarcan en colaboraciones como esta.

Nos hemos puesto en contacto con Spotify para que nos comente cómo funcionarán las ventas de libros con la nueva colaboración, pero actualizaremos esta noticia cuando sepamos más.

