He probado más de 30 altavoces Bluetooth, pero este modelo me ha sorprendido por una razón clave, y no es de Bose ni de JBL

Como alguien que ha probado un montón de altavoces Bluetooth (más de 30, para ser exactos), mis estándares son bastante altos para cada modelo que tengo en mis manos. Y recientemente, un altavoz llegó a mi escritorio que realmente me impresionó, pero no por un truco o una característica novedosa.

En cambio, me sorprendió su rendimiento, algo que explicaré con más detalle más adelante. Pero, en esencia, el modelo me impresionó por su enfoque matizado y expansivo a la hora de reproducir mis canciones favoritas, especialmente teniendo en cuenta su tamaño mediano.

¿De qué altavoz estoy hablando? Nada menos que del Marshall Middleton II, uno de los lanzamientos de 2025 del especialista en audio. Es un modelo bastante premium que sin duda compite con algunos de los mejores altavoces Bluetooth que he probado, al menos en lo que respecta al sonido. A continuación explico por qué.

A todo volumen

En cuanto empecé a reproducir canciones en el Middleton II, me llamó inmediatamente la atención una cosa: su espectacular sonido estéreo. Muchos modelos más pequeños mezclan la música en mono o requieren un segundo altavoz que actúe como compañero estéreo. Y, sinceramente, muchos de los competidores que ofrecen sonido estéreo no siempre son los más convincentes; incluso lo hemos comprobado con el Sonos Move 2.

Pero el Middleton II funciona excepcionalmente bien como altavoz estéreo independiente relativamente pequeño. La sensación de separación entre los canales izquierdo y derecho es, en pocas palabras, sorprendentemente buena.

Al escuchar Foxy Lady de Jimi Hendrix, un hombre al que le encantaba jugar creativamente con la imagen estéreo, la definición de los instrumentos individuales era sublime. Las voces a la izquierda y la percusión a la derecha estaban perfectamente posicionadas, lo que me permitió disfrutar de una escucha deliciosamente estratificada.

Lo que lo hace aún mejor es que el audio suena increíble desde todos los ángulos imaginables. Esto se debe a la inclusión del sonido estereofónico «verdadero» de 360 grados de Marshall.

Está diseñado para eliminar cualquier «punto ciego» en las proximidades del altavoz y funciona de maravilla. Si a eso le sumamos el excelente sonido estéreo que ofrece, el resultado es un altavoz con un sonido fascinante.

También cabe destacar que este modelo destaca por mucho más que su excelente calidad de sonido y separación estéreo. Ofrece unos graves potentes y ágiles, unos medios ultra nítidos y unos agudos perfectamente controlados. También puedes ajustar el ecualizador en la aplicación Marshall, lo que te permite seleccionar el sonido ideal para tus listas de reproducción.

The look of luxury

The sound of the Middleton II is what really sets it apart from the competition, but if there’s one other thing I love about this model, it’s the way it looks.

This Bluetooth speaker has the iconic amp-inspired aesthetic that Marshall has become known for over the years, with a gorgeous speaker grille and faux-leather casing. The Marshall logo is front and center, too, with a golden multi-directional button up top for controlling volume and playback.

Sure, it’s a little hefty for a model of its size, coming in at 3.9 lbs / 1.8kg, but you get a nifty carry strap with an enticing red velvet interior. This emphasizes Marshall’s focus on luxurious looks and build quality, as well as making the speaker easier to carry around with you.

Oh, and one more design aspect that I love about the Marshall Middleton II is its ability to brave just about any environment. That’s because it has an IP67 rating – considerably higher than the IP54 rating of its larger-sized cousin, the Marshall Kilburn III.

This IP67 rating doesn’t only mean that the Middleton II is highly dustproof, but it also indicates great waterproofing. In fact, this speaker can survive a good dunking under a meter of water for up to 30 minutes. Pretty impressive, right?

OK, the Middleton II isn’t the cheapest model on the market, coming in at $329.99 / £259.99 / AU$499. But that stellar stereo sound and genuinely premium build make it a very tempting option indeed, and if you’re looking to buy a new Bluetooth speaker for 2026, it's well worth considering.

