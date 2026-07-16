"Características de Bose a un precio que no es de Bose, por primera vez": Skullcandy lanza sus audífonos más exclusivos hasta la fecha, con un poco de ayuda de su amigo

Skullcandy lanza los Crusher 1080 ANC, unos nuevos audífonos premium de tipo over-ear

Marcan el debut de tres características desarrolladas por Bose en un producto que no es de Bose

Acaban de salir al mercado y ya están disponibles, por 280 dólares

Es tal como lo predije: después de que Skullcandy diera pistas sobre unos nuevos audífonos, la marca ha presentado exactamente el modelo que yo había pronosticado. Te presento los Skullcandy Crusher 1080 ANC; son los que señala la leyenda del skate (y embajador de la marca) Tony Hawk en la foto de arriba —sí, realmente es él.

Según la marca, estos son su «producto con mejor sonido» (aunque, curiosamente, no son los más caros, ya que los audífonos Aviator 900 de Skullcandy son un poco más costosos) y, por si no lo sabías, un 1080 en el skateboarding consiste en tres rotaciones completas de la patineta y del cuerpo, realizadas ya sea en frontside o en backside.

Como nuevo miembro de su línea Crusher, parte de su atractivo será el bajo ajustable (fíjate en el dial grande en el auricular), pero hay mucho más que celebrar además de eso.

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Ya puedes comprar los Crusher 1080 ANC; cuestan 279,99 dólares (alrededor de 210 libras esterlinas, 400 dólares australianos), por lo que son un poco más baratos que, por ejemplo, los audífonos Bose QuietComfort Ultra (2.ª generación) de 449 dólares / 449 libras esterlinas / 699 dólares australianos, de los que toman prestadas algunas características.

Vienen en negro, gris, marrón y rosa, como puedes ver en la imagen de abajo, sin Tony Hawk. Mi clasificación es la siguiente: marrón, rosa, gris, negro, aunque me encantaría ver un rediseño con estampado de camuflaje o floral, como suele hacer Skullcandy.

Sin embargo, los colores no son la razón por la que comprarás los Crusher 1080 ANC. No, será porque ofrecen tres nuevas funciones de Sound by Bose a un precio que no es de Bose...

Un "Bose" seguiría siendo igual de bueno, aunque tuviera otro nombre

(Image credit: Skullcandy)

Ya hemos visto antes audífonos Skullcandy con características de Bose, pero los Crusher 1080 ANC son el primer par de audífonos que no fabrica la marca y que cuentan con tres características específicas. Y estas tres características son un gran punto fuerte del producto.

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La más importante es el Bose QuietControl ANC, que es un gran atractivo dentro de los propios productos de Bose (incluidos los QuietComfort Ultra Earbuds de 2.ª generación). La cancelación de ruido de la empresa es la mejor de su clase, y ahora esa tecnología exclusiva de Bose también está integrada en los audífonos de Skullcandy. Para muchos, esto podría ser una razón de por sí para comprar los Crusher.

El audio TrueSpatial de Bose con seguimiento de la cabeza (para perfiles de sonido envolvente independientemente del material de origen) y el motor de audio WaveForm (para un procesamiento ágil de la señal digital) también dan el salto desde el «buque insignia» de Bose por primera vez con el modelo 1080. Estos serán pequeños extras geniales para refinar y perfeccionar lo que Skullcandy ya ofrece.

Y eso sin mencionar siquiera el ajuste «Sound by Bose» y la captación de voz «SpeechClarity», que mejoran la música que escuchas y la calidad de tus llamadas. Esta última es una novedad para Skullcandy, pero ya hemos visto la primera en algunos audífonos como mis queridos Method 360.

¿Y qué hay de los audífonos en sí, más allá de lo de Bose? Skullcandy no ha confirmado los controladores, pero supongo que serán de 40 mm y vendrán acompañados de woofers.

La duración de la batería es de 60 horas con el ANC desactivado y de 50 horas con él activado, lo cual es bastante impresionante; cuenta con un ecualizador de 5 bandas y otras funciones a través de la app de Skullcandy (no Skull-IQ, que es la que usan algunos de los audífonos de la marca). Las imágenes muestran un dial en el costado de los audífonos, entre otros controles físicos; apostaría a que se trata de un control deslizante de graves rediseñado, y dado lo fácil que es pasarlo por alto en mis Crusher 540 Active, agradezco este cambio.

Leyendo entre líneas, y tras haber probado los Method 540 a principios de este año (un 540 es una rotación de un giro y medio del cuerpo y la patineta, realizada ya sea por el lado delantero o por el trasero, algo que yo no puedo hacer), tengo la impresión de que Skullcandy está haciendo un esfuerzo por dar un salto cualitativo.

La empresa no parece estar abandonando el compromiso con los graves que ha definido sus productos en el pasado (ni su pasión por los atletas como embajadores de la marca), pero parece querer integrar eso en un paquete de audio más completo que ofrezca música de mayor fidelidad. Y si los Skullcandy Crusher 1080 ANC son la culminación de este proceso, tengo mucha curiosidad por saber cómo suenan.

(Image credit: Skullcandy)

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