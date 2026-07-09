"No son para todos": Sony presenta sus audífonos con cable más exclusivos hasta la fecha, pero su uso ideal es, sin duda, muy específico

Sony anuncia los nuevos Sony IER-M500

Sus audífonos con cable más exclusivos hasta la fecha

Diseñados para músicos en formación más que para oyentes comunes

Sony: un nombre importante en el sector del audio inalámbrico, cuyos audífonos WH-1000XM6 han recibido críticas muy favorables de nuestra parte, pero no es un actor tan destacado en el mercado de los audífonos con cable.

Sony apenas aparece en nuestra lista de los mejores audífonos con cable y, para ser sinceros, sus audífonos inalámbricos más recientes (véase el Sony WF-1000XM6) y sus modelos de diseño abierto tampoco han llegado directamente a la cima.

Sin embargo, dado que la empresa es prácticamente la única que mantiene vivo el conector de audífonos en los smartphones, tiene sentido que esto pueda cambiar. Presentamos los Sony IER-M500, los nuevos audífonos con cable de la empresa.

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Estos son los audífonos con cable de mayor gama que Sony vende actualmente, con un precio de 99 libras (unos 130 dólares, 200 dólares australianos), lo que representa al menos el doble del costo de los otros pocos audífonos con cable que comercializa. Eso será calderilla para los audiófilos, para quienes los IEM pueden costar miles, pero aun así, es mucho dinero para Sony en este segmento específico. Su principal competencia podría ser algo como el Shure SE215.

Y hay una razón de peso para el aumento de precio: estos no son unos IEM (o monitores intraauriculares) comunes y corrientes. Sony afirma que este modelo en particular está diseñado para «mejorar la experiencia de actuación en el escenario» y está dirigido a «una amplia gama de artistas, desde músicos en ciernes hasta profesionales». Así que, básicamente, no son para todos.

Para la mayoría de la gente, entonces, tal vez sea mejor optar por los audífonos con cable más económicos de Sony, como el IER-EX15C en rosa llamativo o el MDR-EX650AP con driver grande; sin embargo, hay quienes podrían descubrir que el IER-M500 es justo lo que están buscando.

Vale la pena seguirle la pista

(Image credit: Sony)

Al igual que la mayoría de los demás audífonos intraauriculares (IEM), los IER-M500 consisten en un pequeño audífono intraauricular que se conecta a un cable de 1,6 m, el cual termina en un conector de 3,5 mm.

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El audífono está claramente diseñado para un ajuste perfecto (mientras tu guitarra llora suavemente, y todo eso). Cada audífono cuenta con un «soporte de ajuste» para mantenerlo bien sujeto en el oído, y tiene una «parede delgada de poliuretano» para bloquear parte del ruido de fondo. En el comunicado de prensa de Sony, estas mejoras de ajuste se describieron antes que cualquier especificación sonora.

Vienen en transparente, negro o rojo-azul, opciones que, según Sony, están diseñadas para «complementar tu atuendo en el escenario», lo cual es una de las razones (junto con su precio aún accesible) por las que diría que están dirigidos a músicos novatos, más que a profesionales experimentados.

Sony también hace hincapié en describir cómo resistirán un uso prolongado, sin que el constante enchufar y desenchufar de los audífonos los desgaste.

En cuanto al audio en sí, los audífonos cuentan con un controlador de 5 mm, con una cámara acústica diseñada para generar graves controlados. La respuesta de frecuencia es de 10 Hz a 40 kHz y tienen una impedancia de 16 ohmios.

Sony ya ha fabricado audífonos intraauriculares (IEM) anteriormente, algunos de los cuales, como el IER-M9, costaban más de diez veces más. Pero con el regreso de los audífonos con cable, parece que la empresa ha decidido que ahora es el momento perfecto para ofrecer algunos modelos accesibles.

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