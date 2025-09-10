Yamaha acaba de lanzar dos nuevos audífonos enormes de alta gama

Audífonos abiertos con controladores planos ortodinámicos

Audífonos cerrados con nuevos controladores armodinámicos

Se espera que cueste $2,499/$1,699 dólares; precio global por confirmar

Yamaha anunció dos nuevos modelos de audífonos de alta gama ensamblados a mano: los YH-4000 de tapa abierta y los YH-C3000 de tapa cerrada. Ambos modelos son excepcionalmente codiciados y, según Yamaha, están fabricados por artesanos que también fabrican instrumentos musicales de alta gama.

Los YH-4000 son efectivamente una versión más asequible de los increíbles e increíblemente caros audífonos YH-5000SE lanzados en 2022. Y los YH-C3000 son una alternativa realmente interesante.

Audífonos Yamaha YH-4000 y YH-3000: características principales y precios

Los audífonos abiertos YH-4000 incorporan la última versión de los transductores "ortodinámicos" de Yamaha, que son transductores magnéticos planos que la empresa ha ido perfeccionando desde su lanzamiento en la década de 1970. En estos audífonos , se ha eliminado el material absorbente de sonido de los YH-5000SE y se han optimizado para ofrecer lo que Yamaha define como un sonido excepcionalmente sensible, natural y preciso.

Los YH-4000 tienen un cuerpo de magnesio ultraligero y un nuevo filtro de malla en sus carcasas para regular la presión del sonido interno; esto, dice Yamaha, aumenta los graves y mejora el rendimiento de rango medio al tiempo que ofrece un escenario sonoro "espacioso".

Los YH-C3000 adopta un enfoque diferente: las partes traseras son cerradas en lugar de abiertas, y los transductores son diafragmas de tres capas fabricados con el mismo material Zylon que Yamaha utiliza en los transductores de sus altavoces insignia. Los transductores están ventilados en la parte trasera e incorporan un amortiguador patentado de malla reforzada en forma de Y, y las carcasas están hechas de una madera de haya similar a la utilizada en los pianos de cola de Yamaha. La haya es ligera y rígida, y Yamaha afirma que el resultado es un sonido más natural y preciso.

Los YH-C3000 estará disponible a partir de octubre de 2025, y el YH-4000 está programado para enero de 2026. El precio global aún no se ha anunciado, pero el para los YH-4000.

