Todo lo que necesitas conocer sobre los nuevos Headphone Pro de CMF

CMF anuncio oficialmente los nuevos Headphone Pro, se trata de sus primeros auriculares over-ear con cancelación activa. ¿Estás listo para conocer todos los detalles? De ser así, llegaste al lugar indicado.

Lo primero que debes de saber es que los nuevos CMF Headphone Pro ofrecen un toque de color a la categoría de auriculares over-ear tradicional.

Estos audífonos son los más recientes dispositivos de audio personal que ofrece la marca y el día de hoy, CMF reimagina toda la categoría al ofrecer belleza e ingeniería de punta en un diseño que traerá alegría a las caras de cualquier persona que quiera jugar con ellos. CMF ofrece personalización que va desde diseños personalizables en los cojinetes como intuitivos controles en los audífonos y personalización de sonido en la aplicación Nothing X.

Mezcla todo con CMF Headphone Pro

Headphone Pro ofrece un diseño modular que lleva la belleza de la estética moderna con tres colores, Gris Claro, Gris Obscuro y Verde claro, pero también añade modularidad mediante cojinetes intercambiables que permiten a los usuarios cambiar completamente la imagen de sus audífonos, y personalizar el sonido de acuerdo a sus necesidades personales. Lo que hace a Headphone Pro resaltar son sus controles intuitivos. La sensación de botones físicos que responden a tus acciones es irremplazable, y por eso hemos implementado eso en los nuevos CMF Headphone Pro ya sea como un Rodillo (Roller) para controlar el volumen, cancelación de ruido activa y reproducir o pausar. En conjunto con este control integramos por primera vez un Energy Slider que te ayuda a cambiar entre diversos niveles de graves y agudos que pueden ser ajustados con base en la energía de la canción que estás escuchando. Ambos controles se suman a un Botón (Button) que hace de los CMF Headphone Pro una verdadera experiencia visual y táctil.

CMF Headphone Pro cuenta con Cancelación Activa de Ruido (ANC) que es implementada mediante un sello cómodo de los cojinetes y un chip altamente capaz. La cancelación híbrida de ruido ofrece hasta 40 dB de cancelación en los sonidos del ambiente. Los equipos de ingeniería de CMF han implementado cancelación de ruido adaptativa que detecta el nivel del sonido ambiental y ajusta la cancelación de manera adecuada para ofrecer la mejor experiencia.

CMF Headphone Pro ofrece sonido de alta fidelidad en la palma de tus manos, con un driver de 40mm personalizable, así como codecs Hi-res y LDAC. La puesta a punto de estos audífonos está impulsada por los Drivers de Níquel de 40mm hechos a la medida que ofrecen alta fidelidad y bajas distorsiones para mejorar la experiencia de sonido. CMF Headphone Pro también cuenta con Sonido Personal (Personal Sound) que se adapta a la forma de cada canal auditivo para ofrecer una experiencia verdaderamente personalizada.

El equipo de ingeniería de CMF lograron una función increíble con los nuevos CMF Headphone Pro, ofreciendo eficiencia energética sin igual. Headphone Pro puede ofrecer hasta 100 horas de escucha con una sola carga. Permitiendo una experiencia de audio sin preocupaciones que puede durar varios días.

Diseño Modular

Cojinetes intercambiables: CMF Headphone Pro lleva la personalización al frente de batalla con cojinetes intercambiables que permiten a cada persona hacerlos verdaderamente propios. Más que un detalle funcional, este diseño transforma a los audífonos en una extensión de la personalidad del usuario – ofreciéndoles la libertad de adaptar colores que reflejen sus estados de ánimo y crear una imagen que realmente sea propia.

CMF Headphone Pro lleva la personalización al frente de batalla con cojinetes intercambiables que permiten a cada persona hacerlos verdaderamente propios. Más que un detalle funcional, este diseño transforma a los audífonos en una extensión de la personalidad del usuario – ofreciéndoles la libertad de adaptar colores que reflejen sus estados de ánimo y crear una imagen que realmente sea propia. Controles táctiles: Headphone Pro pone la precisión en la punta de tus dedos con controles intuitivos y muy responsivos. El Energy Slider te permite ajustar el sonido en tiempo real, ajustando los niveles de graves y agudos para tu estado de ánimo. El Roller hace que el volumen, reproducción y control de ruido sea fácil de manejar con simples giros o presiones, y gracias al botón personalizable, puedes acceder fácilmente a funciones como Audio Espacial o acceso instantáneo a herramientas de Inteligencia Artificial, controles inteligentes diseñados para ti.

Escucha inmersiva

Cancelación Activa de Ruido Híbrida Adaptativa: La cancelación activa de ruido hibrida adaptative (Hybrid Adaptive ANC) automáticamente se ajuste a tu entrono, cambiando entre los tres niveles de control de ruido, y gracias a su reducción de ruido de hasta 40 dB puedes eliminar las conversaciones y las distracciones diarias para que cada detalle sobresalga con claridad y confort, todo mientras reduces la fatiga al escuchar.

La cancelación activa de ruido hibrida adaptative (Hybrid Adaptive ANC) automáticamente se ajuste a tu entrono, cambiando entre los tres niveles de control de ruido, y gracias a su reducción de ruido de hasta 40 dB puedes eliminar las conversaciones y las distracciones diarias para que cada detalle sobresalga con claridad y confort, todo mientras reduces la fatiga al escuchar. Audio Espacial: El Audio Espacial hace que películas y música se sienta más real al envolverte con sonido. El modo Cinema alarga el escenario para diálogos y efectos más claros, mientras que el modo Concierto ofrece profundidad y energía a la música grabada en vivo.

Sonido Preciso

Audio Certificado LDAC + Hi-Res: Reproduce música en alta resolución ya sea de manera alámbrica o inalámbrica. LDAC garantiza la mayor fidelidad en audio vía Bluetooth hasta 990 kbps, y la certificación dual Hi-Res asegura claridad consistente y precisión a lo largo de diversos formatos. Cada nota suena detallada y real.

Reproduce música en alta resolución ya sea de manera alámbrica o inalámbrica. LDAC garantiza la mayor fidelidad en audio vía Bluetooth hasta 990 kbps, y la certificación dual Hi-Res asegura claridad consistente y precisión a lo largo de diversos formatos. Cada nota suena detallada y real. Drivers hechos a la medida de 40mm: CMF Headphone Pro utiliza drivers de 40 mm con diafragmas cubiertos con níquel para reducir las distorsiones y dar mayor claridad. Una bobina de cobre para voces de 16.5 mm, así como un ducto para bajos precisos y una cámara dual que ha sido diseñada para entregar un sonido más profundo, y completo lleno de texturas y fuerza.

CMF Headphone Pro utiliza drivers de 40 mm con diafragmas cubiertos con níquel para reducir las distorsiones y dar mayor claridad. Una bobina de cobre para voces de 16.5 mm, así como un ducto para bajos precisos y una cámara dual que ha sido diseñada para entregar un sonido más profundo, y completo lleno de texturas y fuerza. Sonido Personal: Cada persona escucha de manera diferente, no sólo en preferencias, sino en la forma del canal auditivo y sus sensibilidades auditivas que afectan la percepción. Por esa razón, CMF Headphone Pro utiliza tecnología Audiodo para crear perfiles personalizados que son únicos a cada usuario.

Cada persona escucha de manera diferente, no sólo en preferencias, sino en la forma del canal auditivo y sus sensibilidades auditivas que afectan la percepción. Por esa razón, CMF Headphone Pro utiliza tecnología Audiodo para crear perfiles personalizados que son únicos a cada usuario. 100 Horas de batería: Headphone Pro entrega hasta 100 horas de escucha y hasta 50 horas de tiempo para conversaciones con una sola carga. Incluso con ANC, podrás tener hasta 50 horas de escucha, ofreciéndote desempeño duradero y sin interrupciones.

Headphone Pro entrega hasta 100 horas de escucha y hasta 50 horas de tiempo para conversaciones con una sola carga. Incluso con ANC, podrás tener hasta 50 horas de escucha, ofreciéndote desempeño duradero y sin interrupciones. Carga en el camino: Una carga rápida de 5 minutos ofrece hasta 4 horas de escucha, mientras que una carga completa toma menos de dos horas mediante USB-C. Incluso puedes cargarlos directamente en el camino con tu smartphone, utilizando un cable tipo C a tipo C, manteniendo tus Headphone Pro listos y sin tiempo de inactividad.

Precio y disponibilidad

CMF Headphone Pro estará disponible en tres variantes de colores, Gris Obscuro, Gris Claro y Verde Claro con un precio de MXN $1,999.

Las ventas de Headphone Pro iniciaron el 29 de septiembre en todos nuestros aliados comerciales como Mercado Libre, Walmart/Coppel/Liverpool.