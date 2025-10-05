He renunciado a encontrar un solo par de audífonos que sirva para todo, por eso utilizo estos cinco pares para diferentes situaciones

Hay muchísimos audífonos y auriculares en el mercado. Créeme: he comprado bastantes a lo largo de los años y he probado aún más. Y, aun con tantas opciones disponibles, a menudo he descubierto que la mayoría tienden a destacar solo en una o dos áreas específicas —encontrar un solo par que supere a todos sus rivales en absolutamente todo es casi imposible.

Después de tanto tiempo buscando “el indicado”, empiezo a darme cuenta de que no existe tal cosa cuando se trata de audífonos o auriculares. La mayoría de los modelos que he probado tienen sus propias fortalezas, pero también sus debilidades. Y eso me ha hecho entender que, en lugar de depender de un solo par para todas mis necesidades, es mejor crear un conjunto de dispositivos complementarios que estén bien equipados para acompañarme en situaciones específicas.

Mira, no estoy desconectado de la realidad: sé que esto no es una solución práctica para la mayoría de las personas. Pocos tenemos montones de dinero en este momento, y no todos cuentan con un laboratorio de pruebas lleno de audífonos esperando a ser probados.

Pero el punto principal sigue siendo válido: aunque no puedas permitirte comprar los mejores audífonos o auriculares para cada propósito imaginable, puede que sea mejor adquirir varios pares diferentes que cubran perfectamente tus prioridades más importantes, en lugar de conformarte con un modelo “todoterreno” que no logra destacar en ninguna de ellas tanto como lo hacen sus competidores.

Al enfocarme en lo que cada par de audífonos o auriculares puede hacer realmente, en lugar de intentar decidir cuál me sirve “mejor” en general, he podido asegurarme de tener siempre la herramienta adecuada para cada tarea. Así que, aquí va un repaso de los audífonos en los que ya confío para distintas actividades, junto con algunos que aún tengo en la mira para completar mi “cinturón de herramientas” de audio.

1. Calidad de audio: Bowers & Wilkins Px7 S3

Si solo vas a comprar un par de audífonos, probablemente haya un factor que sea más importante que cualquier otro en tu lista de prioridades. Para mí, esa prioridad siempre será la calidad del sonido.

En la época de las cintas de ferrio —sí, vale, soy viejo— o los MP3 de 128 kbps, la calidad del sonido de la música tenía un límite, incluso con audífonos de alta gama, pero ahora que el audio sin pérdidas y de alta resolución se ha generalizado, quiero unos audífonos que reproduzcan mis canciones con la mayor fidelidad posible. Cada vez estoy más dispuesto a invertir en esa calidad.

Durante varios años, fui fiel a mis AirPods Max por esta razón. Aunque ahora están un poco anticuados, ya que no han tenido una actualización en cinco años, es difícil exagerar lo impresionantes que me parecieron la primera vez que me los puse. Con unos graves cálidos y potentes que no eclipsan los medios, fueron toda una revelación; antes no me había dado cuenta de lo exquisitamente equilibrados que podían ser unos audífonos de gama alta.

Desafortunadamente, un módulo Bluetooth defectuoso y la obstinada negativa de Apple a lanzar una versión compatible con audio sin pérdidas han hecho que nos hayamos separado. Me ha costado un tiempo volver a abrir mi corazón, pero me alegro de haberlo hecho. Recientemente probé los Bowers & Wilkins Px7 S3 y se han convertido rápidamente en mis favoritos. Puede que no ofrezcan los graves potentes y melodiosos de los AirPods Max, pero su escenario sonoro es exquisito, lo que demuestra no solo su capacidad para ofrecer un sonido espacioso, sino también una separación meticulosa.

2. Cancelación de ruido: Bose QuietComfort Ultra Gen 2

Decidir cuál es mi opción favorita para aislarme del ruido ha resultado sorprendentemente complicado, sobre todo porque ahora hay muchas marcas que lo hacen increíblemente bien. Por ejemplo, nunca había considerado a Sony como sinónimo de ANC casi silencioso, pero sus recién lanzados Sony WH-1000XM6 han cambiado por completo mi opinión, ya que reducen hábilmente el ruido al mínimo.

Pero, en última instancia, si quieres decirle sayonara al ruido, tienes que optar por Bose. Aunque los Bose QuietComfort Ultra originales eran excelentes para bloquear el ruido de fondo, no podían competir con los auriculares más nuevos del mercado, como los XM6 mencionados anteriormente.

Bueno, eso ya no es un problema: los nuevos Bose QuietComfort Ultra Gen 2 han permitido a la empresa volver a situarse firmemente en el trono de la cancelación de ruido. Con un algoritmo ANC aún más perfeccionado, son capaces de bloquear aún más el ruido de alta frecuencia, lo que, irónicamente, es música para mis oídos. Junto con una batería mejorada, un sonido optimizado y una nueva función de audio inmersivo (audio espacial, por así decirlo), son precisamente los audífonos con cancelación de ruido que necesitaba para completar mi colección.

3. Duración de la batería: Cambridge Audio Melomania P100

Generación tras generación, las marcas han mejorado casi todos los aspectos de sus audífonos en una evolución constante, y sin embargo, una característica sigue siendo ignorada una y otra vez: la duración de la batería. A pesar de estar separados por tres generaciones, los Sony WH-1000XM3 y WH-1000XM6 siguen ofreciendo 30 horas con cancelación activa de ruido (ANC), al igual que mis Bowers & Wilkins Px7 S3… y también lo hacían los S2 y los Px7 originales antes que ellos. En pocas palabras, la batería simplemente no es una prioridad para la mayoría de las marcas.

Digo “la mayoría” por una razón. Y es que Cambridge Audio ha ido desafiando esta tendencia de forma constante. Sus Melomania M100 ofrecen hasta 52 horas combinadas (incluyendo el estuche de carga), mientras que muchos auriculares aún se quedan en apenas 24. Por su parte, mis Cambridge Audio Melomania P100 ofrecen unas impresionantes 60 horas de reproducción con ANC activado: básicamente el doble de lo que muchas otras marcas populares pueden ofrecer.

Por eso, estos últimos se han vuelto imprescindibles para mí. Si voy a emprender un viaje largo y no estoy seguro de cuánto durarán mis audífonos habituales, saber que tengo los Melomania P100 listos me da una verdadera tranquilidad mental. Y más de una vez me han salvado: cuando intentas dormir en un campamento de festival abarrotado a las 4 a.m. y tus audífonos con cancelación de ruido se quedan sin batería, no hay nada como darte cuenta de que tienes un par de respaldo en la mochila.

No solo los Cambridge Audio Melomania P100 están ahí para mí cuando mis audífonos habituales ya se han rendido hace tiempo, sino que además, el precio que pagas por esta duración épica es sorprendentemente razonable. Con frecuencia se pueden encontrar rebajados a $239 / £149, una caída importante desde su precio original de $279 / £250. Así que, si alguna vez necesitas un “maratonista” en lugar de un “velocista”, recomiendo de todo corazón estos audífonos de larga duración.

4. Ejercicio: Sony LinkBuds Fit

Bien, es momento de admitir algo que probablemente ya es evidente para cualquiera que haya estado prestando atención a todo lo que he escrito hasta ahora: soy un hombre de audífonos. Cada vez más, los prefiero por encima de los auriculares tipo “earbuds” en casi todos los aspectos: ofrecen mejor sonido, mejor batería, mayor comodidad y mejor cancelación de ruido.

Pero no estoy tan cegado como para no reconocer que hay áreas en las que los earbuds son indiscutiblemente los campeones. Para mí, la más obvia es el ejercicio. Los audífonos de diadema se calientan demasiado, se mueven mucho y no son resistentes al sudor. Además, si estoy usando earbuds durante un press de banca y se me cae una mancuerna, solo dañaría mi cara barata, no mis audífonos súper caros.

El único problema real aquí es que los auriculares diseñados para entrenar suelen tener estilos que no me gustan mucho. Francamente, los ganchos para la oreja me parecen feos e innecesarios, y aunque los modelos de oído abierto probablemente sean mejores para mi seguridad, siempre elegiré la calidad de sonido sobre la conciencia situacional.

Teniendo esto en cuenta, la opción obvia para mí son los Sony LinkBuds Fit. Sus aletas sutiles ofrecen un ajuste estable, mientras que sus puntas son cómodas incluso durante entrenamientos intensos. Lo más importante es que ofrecen un sonido dinámico y con bajos potentes, perfecto para ese ritmo enérgico que se necesita durante el ejercicio. Además, ahora puedes encontrarlos desde $116.14 USD (antes $229.99) en Amazon EE. UU. o desde £109.60 (antes £149) en Amazon Reino Unido, lo que los convierte en una inversión mucho más accesible incluso si ya has gastado dinero en otro par para el uso diario.

5. Para el hogar – Sennheiser HD 660 S2

El audio en casa fue el último clavo en el ataúd de la idea de que podía cubrir todas mis necesidades con un solo par de audífonos o auriculares. No me malinterpretes: muchos de los modelos mencionados anteriormente ofrecen una experiencia de escucha increíble, pero soy creador de música —necesito audífonos con calidad de estudio que estén a la altura para la producción musical, y muy pocas opciones inalámbricas logran cumplir con ello.

La resolución es el problema más evidente aquí. AirPlay 2 todavía no transmite audio sin pérdida a los audífonos, y aunque aptX Adaptive y LDAC se promocionan como “lossless”, la realidad es más complicada. Estos códecs Bluetooth pueden alcanzar la misma tasa de bits que el audio con calidad de CD, pero aún requieren compresión para transmitir toda la información necesaria, lo que significa que seguirás perdiendo parte del detalle de tus archivos de audio.

Claro, algunos audífonos de diadema permiten usar una conexión por cable mediante USB-C, pero eso no resuelve mi segundo problema: el perfil de sonido.

Hoy en día, la mayoría de los audífonos del mercado están afinados para producir una firma sonora específica —de ahí todos esos modelos con graves potentes y dinámicos. Pero cuando lo que intentas es obtener una percepción precisa de cómo suena una pieza musical, esto se vuelve rápidamente un obstáculo, ya que resulta difícil saber si lo que escuchas son peculiaridades de la grabación o el perfil del audífono. Por eso, la neutralidad es tan importante en este caso.

Si bien hay muchísimos ejemplos de los mejores audífonos con cable que cumplen con estos requisitos —incluidos los exquisitamente detallados (y dolorosamente caros) Focal Stellia—, la verdad es que solo tengo ojos (o mejor dicho, oídos) para un modelo: los Sennheiser HD-660S2. Ofrecen el tipo exacto de sonido equilibrado que los hace perfectos para el uso en casa, mientras que su diseño abierto proporciona mayor claridad y dinámica. Ya sea para producir música o simplemente relajarse en un sillón y escuchar discos, estos son mis audífonos soñados para el hogar.

Literalmente, lo único que me impide hacer clic en “Agregar al carrito” ahora mismo es que anteriormente han estado en oferta a un precio mucho más bajo: $372.21 USD en lugar de $479 en Amazon EE. UU., o £354 en lugar de £399 en Amazon Reino Unido. Afortunadamente, con el evento Amazon Big Deal Days acercándose el 7 y 8 de octubre de 2025, estoy cruzando los dedos para que finalmente reciban otro gran descuento.