"Es doloroso": esta marca de audio económica sigue apostando por audífonos premium y una transparencia poco común

Los Soundpeats Nebula Aura se dieron a conocer en enero de 2026.

Desde entonces, la marca ha seguido publicando un blog sobre su desarrollo.

Parece que los fans estarían dispuestos a venderse un riñón con tal de probarlos.

Gracias a su gama de audífonos sólidos y accesibles, Soundpeats es una marca a la que siempre le presto atención. Entre los audífonos intraauriculares Soundpeats H3 de tres controladores, los audífonos abiertos Soundpeats Clip1 y los audífonos supraaurales Soundpeats Cove Pro, siempre me interesa saber qué se traen entre manos.

Después de haber podido echar un vistazo a esas novedades en enero de 2026, cuando la marca adelantó unos audífonos de cinco controladores, hemos ido conociendo más y más detalles con el paso del tiempo. A lo largo de 2026, Soundpeats ha mantenido un blog dedicado al desarrollo de estos audífonos.

Ya sabíamos bastante, por ejemplo, sobre los cinco controladores: al controlador dinámico de 10 mm se le suman un controlador planar de 6 mm, dos armaduras equilibradas y un controlador magnético planar. La compatibilidad con aptX Adaptive, LDAC y Snapdragon Sound también formaba parte de la información disponible.

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Pero el blog arroja luz sobre otros aspectos de los audífonos, por ejemplo, en lo que respecta al diseño. Una publicación habla del estuche de carga y de cómo fue diseñado para permitirte sacar los audífonos con el mismo movimiento con el que lo abres. Son detalles en los que no piensas cuando compras unos audífonos en línea, y demuestran que la marca está poniendo mucho cuidado en su modelo Nebula.

En otra publicación, la marca detalla un transmisor con el que funcionarán los Nebula, lo que permitirá la reproducción de audio a 24 bits y 96 kHz desde iPhones. Así es, el árido páramo sin LDAC por fin podrá disfrutar de música de alta resolución (los usuarios de Android simplemente pueden usar LDAC para obtener esta calidad con los Nebula).

Los fans están ansiosos

Otro efecto secundario de publicar este blog es que Soundpeats ha logrado generar mucho entusiasmo espontáneo por los Aura Nebula. Y no me refiero solo a lo interesado que estoy yo personalmente en probarlos.

Un representante de Soundcore ha estado compartiendo activamente las entradas del blog en Reddit, y al parecer han reunido a un público fiel de fans que quieren probar los audífonos. También hay un servidor de Discord dedicado a ellos.

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Por ejemplo, en el subreddit r/Earbuds, una publicación reciente inspiró una sesión de preguntas y respuestas entre uno de los desarrolladores del producto y fans emocionados que se mueren por probar los audífonos. Y cuando digo «se mueren», lo digo en serio: una persona interesada que pedía novedades dijo «esto es una tortura». Así que, sí… los fans están muy entusiasmados.

En la sesión de preguntas y respuestas, las principales inquietudes de los fans se centraron en cuándo llegarían los audífonos; lamentablemente, no recibieron una respuesta, aunque TechRadar se ha puesto en contacto (este 8 de julio) con la empresa y actualizará este artículo si recibe una respuesta.

Sin embargo, Soundpeats se mostró muy honesto sobre otros temas. Por ejemplo, cuando se le preguntó sobre la duración de la batería, el representante confirmó que aún no tenían una estimación concreta: "La duración exacta de la batería aún debe ser probada y confirmada [... es] una de las cosas que yo personalmente también estoy siguiendo de cerca".

Por otra parte, el desarrollador compartió más detalles sobre los audífonos: "ANC híbrido de 55 dB, compatibilidad con el modo de transparencia, 3 micrófonos por audífono, reducción de ruido en llamadas con IA y Qualcomm cVc 8.0".

Cuando un fan preguntó si los Aura Nebula serían audífonos de gama alta capaces de competir con Sony, Bowers & Wilkins o Technics, la respuesta admitió que «en cuanto a las capacidades generales del producto y la influencia de la marca, todavía no estamos del todo listos para que nos comparen con esos gigantes de la industria». Así que se mantienen humildes, al tiempo que insinúan que estos audífonos no tendrán un precio prohibitivo.

Es fascinante ver cómo una marca como Soundpeats no solo da pistas sobre un producto mucho antes de su lanzamiento, sino que además es tan abierta sobre su proceso de investigación y desarrollo. Esto genera interés de una manera que los anuncios de comunicados de prensa en el buzón de correo no logran, y hace que la marca parezca más confiable que muchas de sus competidoras. Es bastante sorprendente que no haya más marcas que hagan este tipo de cosas.

Se suponía que el lanzamiento de Soundpeats sería en la primavera de 2026, pero obviamente eso no sucedió. La marca publicó sobre prototipos de preproducción en abril, así que esperemos que no tengamos que esperar mucho más antes de que salgan al mercado los Aura Nebula. Me preocuparía por ese usuario de Reddit si se retrasan mucho más.

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