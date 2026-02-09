El sonido como medio artístico: MARGULES presenta experiencias inmersivas en CDMX

¡MARGULES lleva al siguiente nivel el diseño de las experiencias sonoras en espacios culturales, expositivos y arquitectónicos! A continuación te compartimos todos los detalles.

En el marco de Art Week México y Zona MACO 2026, MARGULES desplegó una serie de participaciones que articulan sonido, diseño, arte contemporáneo y gráfica popular, reafirmando su trabajo como una práctica que entiende el audio no solo como tecnología, sino como un medio de percepción, contención y experiencia cultural.

El evento principal durante Zona MACO 2026, donde MARGULES participó en el área de diseño con "EL REFUGIO", una propuesta que concibe el sonido como un umbral hacia la quietud y la escucha profunda. Se trata de un espacio de contención sensorial, un gesto de pausa dentro del movimiento de la feria, donde la experiencia sonora se revela de manera gradual y física. La instalación integra diseño, materialidad y ambientación sonora para inducir un estado de percepción más íntimo.

Este proyecto se realizó en colaboración con Harmos Design y Nouvel, sumando lenguajes desde el mobiliario, la iluminación y la arquitectura efímera al diseño sonoro desarrollado por MARGULES.

Harmos Design es un estudio mexicano enfocado en la utilización de maderas naturales cuidadosamente seleccionadas, con una búsqueda orientada a generar vínculos entre las personas y su entorno, creando espacios confortables y duraderos.

Por su parte, Nouvel colabora con marcas internacionales en el desarrollo de proyectos en vidrio, abarcando diseño, ingeniería y producción bajo los más altos estándares de calidad.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: MARGULES) (Crédito de la imagen: MARGULES)

Durante Art Week México, MARGULES presentó también una experiencia sonora especial dentro de Demasiado Fino, exposición resultado de la colaboración entre TODOBIEN Estudio y MÉXICO IS THE SHIT. El proyecto explora el rotulismo y la gráfica popular mexicana en diálogo con el arte contemporáneo, bajo la curaduría de Anuar Layon y Oscar Reyes, y se presenta desde el 3 de febrero en Mérida 151-B, Roma Norte, CDMX.

Anuar Layon es un diseñador de modas mexicano con más de 10 años en la industria de la moda y la transformación textil, además es director creativo y diseñador de marcas como MEXICO IS THE SHIT Y PRIMA VOLTA.

Oscar Reyes es diseñador gráfico y artista visual, pionero en el llamado Mexican Style, que incorpora en su trabajo la estética nacional, gráfica popular y costumbrista con un estilo contemporáneo.

En este proyecto la participación de Margules se integra como una capa sensorial más del proyecto, extendiendo la experiencia visual hacia el territorio de la escucha.

(Image credit: MARGULES)

Un tercer eje de participación es COMPOSICIONES, proyecto curatorial que reflexiona sobre la composición como un acto de pensamiento, percepción y necesidad formal. En este contexto, la experiencia sonora dialoga con las obras desde la contención y la atención, estableciendo condiciones para una escucha activa. La exposición incluye obras de Gilberto Aceves Navarro, Gabriel Macotela, Roberto Turnbull, Carlos Génova, Nicolás Guzmán y Sergio Alcocer, bajo la curaduría de Charles Moore.

La inauguración se llevó a cabo el 4 de febrero a las 6:00 pm, en Monterrey 327, Roma Sur.

Con esta expansión hacia el diseño de experiencias sonoras, MARGULES reafirma su compromiso con la innovación y la sensibilidad auditiva como forma de encuentro cultural. El público, coleccionistas, profesionales del diseño y amantes del sonido están invitados a vivir de primera mano estas experiencias, donde la alta fidelidad trasciende el objeto y se convierte en atmósfera, presencia y emoción.