El director ejecutivo de Sonos afirma que la empresa sigue "muy entusiasmada" con los audífonos, pero que el audio para automóviles no es una prioridad

El director ejecutivo de Sonos, Tom Conrad, tiene más que decir sobre el futuro de su empresa

El responsable de Sonos tiene más que contar

Afirma que Sonos apuesta por el segmento de los audífonos

Sin embargo, el audio para automóviles no es una prioridad en este momento

El director ejecutivo de Sonos, Tom Conrad, ha estado muy ocupado hablando con medios como TechRadar sobre los planes de futuro de la empresa de audio de alta gama, y en una nueva entrevista confirma el compromiso continuo de Sonos con una categoría de productos, al tiempo que modera las expectativas en otra.

Conrad habló con Chris Welch, de Bloomberg, sobre cómo Sonos pretende dar continuidad a los audífonos Sonos Ace, lanzados en junio de 2024, y el director ejecutivo destacó que su empresa sigue «muy entusiasmada» con la idea de lanzar nuevos modelos de audífonos en el futuro.

Parece que los audífonos Sonos Ace 2 podrían no estar muy lejos, pero Conrad expresó cierto pesar por cómo se posicionó el modelo original en el mercado, y sugiere que venderlos primero a los clientes actuales de Sonos podría haber sido una mejor estrategia.

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«Creo que la tesis para el Ace en el momento del lanzamiento era que se trata de una categoría de 5000 o 6000 millones de dólares, que podemos fabricar unos audífonos que sean tan buenos o mejores que cualquier otro producto del mercado, y que la oportunidad consiste en salir ahí fuera y enfrentarnos cara a cara con Sony, Bose y Apple para ganar», afirma Conrad.

"Poder estratégico"

Sonos Era 100 SL (Image credit: Sonos)

Aunque parece probable que haya más audífonos en camino, no esperes ninguna solución de audio para el auto por parte de Sonos en un futuro cercano. Sonos ya tiene una alianza con Audi, pero por el momento no veremos mucho más que eso; desde luego, nada parecido al sistema AKG Dolby Atmos de Cadillac, por ejemplo.

«En cuanto te subes al auto, hay un montón de nuevos guardianes», dice Conrad. «Busco ámbitos en los que tengamos cierto poder estratégico, y me parece que, en el auto, es un poco difícil argumentar que tenemos un montón de poder estratégico».

Sin embargo, todavía hay un «pequeño equipo» trabajando en posibles productos de Sonos para el automóvil. «Yo describiría lo que estamos haciendo en el sector automotriz como un pasatiempo», explica el director ejecutivo. «Veamos qué pasa ahí».

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Además de las especulaciones sobre el futuro, hay nuevos productos reales de Sonos en el mercado que puedes comprar ahora mismo y que se enmarcan en el enfoque principal de la empresa en los altavoces inalámbricos: hay un altavoz Play renovado con mayor portabilidad, así como una versión más económica del Era 100; tenemos todos los detalles aquí.

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