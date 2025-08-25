Se rumorea que los AirPods Pro 3 saldrán al mercado muy pronto, con una mejora clave

Se prevé que los AirPods Pro 3 salgan al mercado este año.

Podrían incluir monitores de frecuencia cardíaca.

Han pasado tres años desde el lanzamiento de los Apple AirPods Pro 2.

Hay muchos rumores sobre los AirPods Pro 3 de Apple, algunos señalan que se lanzarán este año, mientras que otros lo desmientes, sin embargo, uno de los periodistas más fiables en relación con la marca, afirma que estos audífonos inalámbricos saldrán antes de que 2025 termine.

Se trata de Mark Gurman, de Bloomberg, quien afirma que los AirPods Pro 3 también incluirán una mejora significativa: un monitor de frecuencia cardíaca integrado. Esta misma tecnología ya se ha integrado en los Powerbeats Pro 2, lanzados en febrero.

En los Powerbeats Pro 2, los sensores ópticos LED emiten pulsos a más de 100 veces por segundo, midiendo la frecuencia cardíaca a través del flujo sanguíneo. Es de suponer que los AirPods Pro 3 funcionarán de manera similar y enviarán los datos a la aplicación Apple Health.

Gurman también reitera su afirmación anterior de que Apple está trabajando en una opción de suscripción de pago a Health+ para los usuarios, que podría incluir los servicios de un entrenador físico con IA. La idea es que se obtengan consejos personalizados sobre dieta, ejercicio y mucho más.

Tres años después

Los AirPods 4 salieron al mercado en septiembre de 2024. (Image credit: Future/Lance Ulanoff)

Llevamos mucho tiempo esperando la llegada de los AirPods Pro 3, teniendo en cuenta que los Apple AirPods Pro 2 hicieron su debut en septiembre de 2022. El mercado de los audífonos inalámbricos ha cambiado bastante en ese tiempo y, por supuesto, desde entonces hemos tenido los Apple AirPods 4.

La mayoría de las filtraciones y rumores que hemos escuchado sobre estos audífonos se refieren a cuándo verán realmente la luz. Ha habido indicios en iOS 26 de que los AirPods Pro 3 llegarían en 2025, aunque una fuente fiable ha sugerido un lanzamiento en 2026.

Parece claro que Apple quiere que el seguimiento de la salud sea uno de los aspectos principales de los AirPods Pro 3, además de ofrecer un audio de alta calidad, y es posible que los audífonos inalámbricos sean capaces de registrar otros datos vitales además de la frecuencia cardíaca.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Los audífonos inalámbricos son uno de los varios dispositivos «en preparación» para Apple «ya en otoño», lo que suele ser septiembre, octubre y noviembre. Por supuesto, también esperamos el iPhone 17 y el Apple Watch 11 en algún momento del próximo mes.