Por fin, tenemos una supuesta filtración del diseño de los AirPods Pro 3 antes del próximo evento de Apple

Se filtran supuestos detalles sobre el diseño del estuche de los AirPods Pro 3

Los fabricantes de accesorios afirman que contará con un botón táctil para emparejar/reiniciar

Creo que es una pena, pero es probable, ya que los AirPods 4 hicieron ese cambio

¡No podemos esperar más para conocer los nuevos AirPods Pro 3 y descubrir si todas las filtraciones (que a decir verdad han sido pocas) son verdad o no! Recordemos que Apple confirmó un evento especial el próximo 9 de septiembre, sin embargo, no conocemos a ciencia cierta lo que presentará, aunque lo más probable es que veamos el debut de la serie iPhone 17.

A pesar del famoso secretismo de Apple, casi todos sus productos se filtran de una forma u otra, pero los AirPods Pro 3 han permanecido en gran medida en la sombra, salvo por múltiples afirmaciones de que tendrán sensores de frecuencia cardíaca incorporados.

Sin embargo, es posible que por fin tengamos una filtración relacionada con el diseño de los audífonos, cortesía de Majinbu Official. La publicación habló con fabricantes de accesorios, quienes proporcionaron imágenes y dijeron que el estuche de los nuevos AirPods podría ser ligeramente más pequeño que el de los AirPods Pro 2 (aunque las dimensiones que se dan para el estuche en la imagen de abajo sugieren un tamaño muy similar al del estuche actual).

Dijeron que el estuche seguirá incluyendo la presilla para cordón que se encuentra en el estuche actual de los AirPods Pro 2.

Pero también destacaron otro cambio que esperan: la eliminación del botón en la parte trasera del estuche en favor de un panel táctil en el frente, y no soy fan de esta idea.

Parece inevitable: el año pasado, tanto los AirPods 4 como los AirPods 4 con cancelación activa de ruido hicieron este cambio, así que no sorprende que Apple lo repita aquí. Pero creo que el botón físico es importante.

El botón en los AirPods se usa para ponerlos en modo de emparejamiento con dispositivos que no son de Apple, o para restablecerlos si presentan problemas graves, y es justo este segundo punto el que me hace desear que Apple mantuviera un botón físico en lugar de un panel táctil invisible.

Si por alguna razón tus AirPods no responden, puedes mantener presionado el botón físico en la parte trasera hasta que se reinicien, y sabes que hay una buena probabilidad de que eso los arregle. Lo más importante: sabes que estás haciendo el proceso correctamente porque puedes sentir que el botón se presiona —sientes el movimiento.

En cambio, si necesitas reiniciar unos AirPods que no responden usando un panel táctil y no pasa nada, te quedas con la duda. ¿Presionaste el lugar equivocado, o simplemente no se están reiniciando?

En el diseño de experiencia de usuario, existe un concepto llamado “affordances”. Estos son los modos en que un producto o software te indica que algo se puede hacer o que algo está ocurriendo.

Un botón físico es una afordancia natural: sabes que puede presionarse cuando lo ves, y puedes sentir cuándo lo presionas. El botón táctil en los AirPods puede usar luz o sonidos como afordancia para indicar que lo presionaste, pero eso depende de que la electrónica responda como se espera… y si ya llegaste al punto en que necesitas reiniciarlos, puede que no sea así. Creo que algo tan importante como un reset debería tener controles físicos, aunque claro, puede que sea porque soy de la vieja escuela.

De cualquier forma, esto todavía no nos dice mucho sobre los AirPods Pro 3 en general. Yo espero mejor calidad de sonido, cancelación activa de ruido mejorada, un nuevo chip H3 que los potencie, alguna función inteligente atractiva ligada a ese chip y, probablemente, un precio más alto, considerando la tendencia en la industria en los últimos años. También es probable que sean los mejores AirPods lanzados hasta ahora.

Probablemente lo sabremos en un par de semanas. Estoy seguro de que buscar un botón no estará en lo más alto de tu lista de prioridades, pero bueno… al menos es más confirmación de que probablemente están por llegar.