Olvídate de los AirPods Pro 3, los AirPods Pro 4 son la actualización "más significativa" que quieres, prevista para 2026

Se espera que los AirPods Pro 3 se presenten esta semana

Nuevos sensores, carcasa más pequeña, pero no la actualización "más significativa" que queremos

Se trata de cámaras infrarrojas que se esperan para el próximo año, en los AirPods Pro 4.

El gran evento de Apple sobre iPhones y todo lo demás está a solo unas horas, y el lanzamiento de los AirPods Pro 3 ha pasado de ser un rumor a lo que parece una certeza. Pero si anhelas los mejores AirPods de la historia, quizá quieras inspirarte en la profunda reflexión de la Guía del autoestopista galáctico : la supercomputadora, supuestamente la mejor jamás creada, les dijo a todos que lo más inteligente era esperar a la siguiente versión.

El experto en Apple, Ming-Chi Kuo, aparece en Deep Thought de esta semana e informa que los AirPods Pro 3 son inminentes. Sin embargo, los AirPods 4 aparentemente serán "más importantes" y su lanzamiento está previsto para el próximo año.

Según se informa, el estuche de los AirPods Pro 3 será un poco más pequeño que el actual (Image credit: Majinbu Official)

Qué esperar de los AirPods Pro 3 y AirPods Pro 4

Según Kuo , la gran mejora de los AirPods Pro 4 será la cámara infrarroja, rumoreada desde hace tiempo, que reconocería los gestos de las manos y podría mejorar el audio espacial con un mejor seguimiento de la cabeza y el movimiento. Becky Scarrott, editora de audio de TR, ha destacado esta función (y lo pronto que es para incluirla en los Pro 3), señalando sus beneficios para la seguridad .

Los cambios que se rumorean en los AirPods Pro 3 son menores, literalmente. Según informes , el estuche de carga se ha reducido ligeramente. También se espera que los AirPods Pro 3 incorporen la misma función de monitorización de frecuencia cardíaca que ya vimos en los Powerbeats Pro 2. Y se rumorea que también podrían incorporar sensor de temperatura.

Aunque los AirPods Pro 3 te hagan vibrar la tarjeta de crédito de la emoción, quizá quieras esperar un poco: aunque Apple sin duda hablará con entusiasmo de las nuevas funciones de los AirPods Pro 3 durante su gran evento, algunas de ellas, como la Traducción en Vivo, podrían no estar disponibles hasta después del lanzamiento. Y, por supuesto, cuanto más esperes después del lanzamiento, más probabilidades tendrás de conseguir al menos un pequeño descuento sobre el precio de venta.

Por eso, por ahora quédense con los AirPods Pro 2: aunque los AirPods Pro 3 sin duda serán mejores, el modelo actual sigue estando entre los mejores auriculares que puedes conseguir para tu iPhone, iPad, Apple TV o Mac.