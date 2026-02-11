Los nuevos audífonos WF-1000XM6 de Sony parecen estar a punto de salir al mercado. Aquí hay 3 mejoras que espero ver
Tres años de actualizaciones para los nuevos audífonos de Sony
La gran novedad en cuanto a auriculares se refiere es el lanzamiento del Sony WF-1000XM6, que se espera para cualquier día de estos; según el avance de Sony, parece que será el 12 de febrero. Al igual que su predecesor, el Sony WF-1000XM5, este será el auricular de gama alta de Sony, a la altura de su homólogo supraauricular, el Sony WH-1000XM6. Han pasado casi tres años desde que salió la última generación, por lo que son muy esperados.
Los rumores sobre estos auriculares inminentes están por todas partes, así que estamos haciendo un poco de espacio en nuestra estantería de los mejores auriculares por si cumplen con las expectativas. Se ha filtrado la lista completa de especificaciones y algunos detalles sobre el precio, que apunta a un costo más elevado que antes, y Sony está indicando de forma muy poco sutil que el lanzamiento tendrá lugar el 12 de febrero a las 8:00 a. m. PST (11:00 a. m. EST / 4:00 p. m. GMT), además de dar un pequeño adelanto del diseño.
Como alguien que ha probado muchos audífonos Sony (y que sigue usando los Sony WH-1000XM3 a diario cuando no tiene ningún otro modelo para probar), tengo algunas ideas sobre las características, mejoras y cambios que me gustaría ver en los nuevos audífonos. Se necesitan algunos cambios, ya que muchos consideran que los XM5 son un pequeño paso en falso en el competitivo mundo de los audífonos.
1. Una prueba de audición
Desde que salieron al mercado los audífonos XM5 hace más de dos años, las pruebas de audición se han vuelto habituales en los audífonos, desde modelos premium como los AirPods Pro 3 hasta los más económicos Earfun Air Pro 4+. En resumen, estos modos analizan tu audición y crean mezclas de ecualización personalizadas que compensan cualquier deficiencia en tus oídos. Me parecen maravillosos.
No eran habituales en 2023, pero en 2026 ya es hora de que Sony ofrezca un modo similar para sus audífonos. Sinceramente, probablemente será la característica número uno que buscaré en los audífonos y, en su ausencia, esperaría que hubiera otra característica realmente destacada que convirtiera al XM6 en una mejora sólida con respecto al XM5. No, no me refiero a un chatbot de IA mediocre o a una función de traducción, sino a algo realmente útil.
2. Controles táctiles mejorados
Los audífonos inalámbricos no son una tecnología nueva, pero sigo sorprendido constantemente por los resultados tan dispares que he visto en cuanto a los controles táctiles de los audífonos. Algunos, como los Nothing Ear (3), funcionan de maravilla: son fáciles de usar y detectan tus gestos o toques. Otros no, y por desgracia los WF-1000XM5 entran en este último grupo.
Los audífonos utilizan únicamente sensores capacitivos, que, sinceramente, no son mis favoritos, pero el problema que encontramos en las pruebas tenía que ver con el control del volumen. Cada vez que subías el volumen, se emitía un pitido para indicarte que había funcionado. Esto significa que, si necesitas subir o bajar el volumen de forma significativa, te perderás la música por la sinfonía de pitidos de los audífonos. Los sensores capacitivos también suelen requerir un gesto de «levantar y subir» más pronunciado que otras versiones alternativas que he probado.
No espero que Sony cambie su tecnología para los nuevos audífonos, pero espero que encuentre una implementación un poco más fluida.
3. Opciones coloridas
Al parecer, la tecnología de alta gama no está pensada para ser colorida, pero disfruté mucho usando los Sony WF-C510 en sus llamativas pero divertidas opciones amarillas. Sony también ha lanzado algunas opciones interesantes en los WF-C710N transparentes, aunque la tecnología transparente se suele reservar para los dispositivos económicos (y, eh, Nothing).
Me gusta el color, me gusta la diversión. Me gustaría que los WF-1000XM6 estuvieran disponibles en una gama de opciones vibrantes. No lo espero, ya que es probable que estos audífonos solo estén disponibles en negro y/o blanco, al menos al principio. Pero un tonto cree...
